LIVORNO COSENZA Streaming Gratis info Rojadirecta, dove vederla: DAZN o Sky?

Dove vedere Livorno Cosenza streaming gratis e diretta tv (senza usare Rojadirecta). Livorno e Cosenza si affrontano oggi per la 24esima giornata di Serie B. I labronici vengono dal sorprendente pareggio in casa del Pordenone, 2-2 il finale, ma hanno stretta necessità di tornare al più presto alla conquista della vittoria per accorciare sulla quota playout; anche i calabresi, reduci dallo 0-1 casalingo contro il Benevento, vogliono vincere per interrompere la drammatica striscia di 5 sconfitte consecutive che caratterizza il loro momento di stagione. Arbitro: Campione.

Diretta Livorno Cosenza sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Livorno Cosenza in esclusiva in diretta streaming con DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Fischio d’inizio alle ore 15:00 di oggi sabato 15 febbraio 2020, con le immagini in streaming dallo stadio Armando Picchi. Il costo del servizio DAZN è di 9,99 euro al mese (potete dare disdetta in qualunque momento): è gratis il primo mese. La partita non si può vedere su Rojadirecta perchè considerata illegale in Italia.