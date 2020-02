BENEVENTO PORDENONE Streaming Gratis info Rojadirecta, dove vederla: DAZN o Sky?

Dove vedere Benevento Pordenone streaming gratis e diretta tv (senza usare Rojadirecta). Va in scena allo stadio Ciro Vigorito una delle sfide più interessanti del 24esimo turno di Serie B, quella tra Benevento e Pordenone. I sanniti stanno dominando il campionato, primi incontrastati con 17 punti di vantaggio su chi insegue, ma in casa vengono da 2 pareggi consecutivi; i friulani, che tuttora costituiscono la sorpresa fin qui del torneo, vivono però un momento di appannamento, con 4 partite senza vittorie e nelle quali hanno conquistato solamente due punti. Arbitro: L. Maggioni.

Dove vedere Benevento Pordenone Streaming Gratis info Rojadirecta.

Diretta Benevento Pordenone sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Gli utentiabbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Esclusiva in diretta streaming da DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Fischio d’inizio alle ore 15:00 di oggi sabato 15 febbraio 2020, con le immagini in streaming dallo stadio Ciro VIgorito. Il costo del servizio DAZN è di 9,99 euro al mese (potete dare disdetta in qualunque momento): è gratis il primo mese. La partita non si può vedere su Rojadirecta perchè considerata illegale in Italia.