Info ROJADIRECTA Atalanta-Roma Lecce-Spal Bologna-Genoa, dove vedere Partite Streaming Gratis in Diretta Oggi Online

Dove vedere le partite di calcio in diretta live streaming gratis link (senza RojaDirecta) di oggi sabato 15 febbraio 2020, dove spiccano Atalanta-Roma Lecce-Spal Bologna-Genoa, anticipi della 24a giornata di Serie A.

11:00 Bologna-Roma (Campionato Primavera) – Sportitalia.

11:00 Fiorentina-Torino (Campionato Primavera) – Si Solocalcio.

13:00 Juventus-Inter (Campionato Primavera) – Sportitalia

13:30 Maiorca-Alaves (Liga) – DAZN.

13:30 Southampton-Burnley (Premier League) – Sky Sport Unoe Sky Sport Football.

14:30 Pescara-Atalanta (Campionato Primavera) – Si Solocalcio (Differita).

15:00 Diretta Lecce-Spal (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Il Lecce scende in campo per cercare di replicare immediatamente la prima vittoria casalinga stagionale, quella conquistata nel corso della 22esima giornata contro il Torino; proprio contro i granata prima e l’Atalanta poi la SPAL ha invece già dimostrato in stagione di poter far male anche lontano dal proprio stadio.

Diretta Lecce Spal sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

15:00 Livorno-Cosenza (Serie B) – DAZN.

15:00 Juve Stabia-Crotone (Serie B) – DAZN.

15:00 Benevento-Pordenone (Serie B) – DAZN.

15:00 Venezia-Virtus Entella (Serie B) – DAZN e DAZN1.

15:30 Lipsia-Werder Brema (Bundesliga) – Sky Sport Football.

16:00 Barcellona-Getafe (Liga) – DAZN.

16:30 Sassuolo-Cagliari (Campionato Primavera) – Si Solocalcio.

17:30 Amiens-PSG (Ligue 1) – DAZNe DAZN1.

18:00 Diretta Bologna-Genoa (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Il Bologna ha scalato la classifica grazie a 3 vittorie consecutive contro SPAL, Brescia e Roma, precedute dall’ottimo pareggio casalingo col forte Verona; Genoa invece ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale lontano da Marassi, dove finora ha raccolto 6 pareggi ed altrettante sconfitte.

Diretta Bologna Genoa sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

18:00 Spezia-Ascoli (Serie B) – DAZN.

18:30 Norwich-Liverpool (Premier League) – Sky Sport Unoe Sky Sport Football.

18:30 Fortuna D-Borussia M (Bundesliga) – Sky Sport Collection.

18:30 Villarreal-Levante (Liga) – DAZN.

20:00 Bordeaux-Digione (Ligue 1) – DAZN.

20:00 Nantes-Metz (Ligue 1) – DAZN.

20:00 Tolosa-Nizza (Ligue 1) – DAZN.

20:00 Nimes-Angers (Ligue 1) – DAZN.

20:45 Diretta Atalanta-Roma (Serie A) – DAZNe DAZN1.

Atalanta in forma smagliante al quarto posto solitario di classifica, anche se in casa viene da un pareggio col Genoa preceduto dalla sconfitta con la SPAL; i numeri della Roma parlano invece ufficialmente di crisi: nelle ultime 6 gare una sola vittoria, 1 pareggio e ben 4 sconfitte.

Diretta Atalanta Roma con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

20:45 Gozzano-Pianese (Serie C) – Eleven Sports.

20:45 Rimini-Modena (Serie C) – Eleven Sports.

20:45 Teramo-Monopoli (Serie C) – Eleven Sports.

21:00 Granada-Valladolid (Liga) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta live streaming gratis link?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.