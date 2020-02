SPEZIA ASCOLI Streaming Gratis info Rojadirecta, dove vederla: DAZN o Sky?

Dove vedere Spezia Ascoli streaming gratis e diretta tv (senza usare Rojadirecta). Spezia e Ascoli si affrontano oggi per la 24esima giornata del campionato cadetto, in una sfida interessante sotto svariati profili.

Si affrontano quest’oggi alle ore 18 Spezia ed Ascoli in un match valevole per la 24esima giornata di Serie B. Dopo il recupero giocato e vinto martedì sera contro la Cremonese nell’appassionante 3-2 finale, ai liguri si presenta di nuovo l’opportunità di esibirsi di fronte ai propri tifosi per cercare i 3 punti necessari a mantenere il secondo posto. I marchigiani, dal canto loro, vivono un momento particolarmente difficile della stagione con una sola vittoria nelle ultime 5 gare disputate. Arbitro: Baroni.

Dove vedere Spezia Ascoli Streaming Gratis Link info Rojadirecta.

Diretta Spezia Ascoli sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Spezia Ascoli in esclusiva in diretta streaming con DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Il costo del servizio DAZN è di 9,99 euro al mese (potete dare disdetta in qualunque momento): è gratis il primo mese. La partita non si può vedere su Rojadirecta perchè considerata illegale in Italia.

Fischio d’inizio alle ore 18:00 di oggi sabato 15 febbraio 2020, con le immagini in streaming dallo Stadio Alberto Picco, La Spezia.