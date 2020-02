VENEZIA ENTELLA Streaming Gratis info Rojadirecta, dove vederla: DAZN o Sky?

Dove vedere Venezia Entella streaming gratis e diretta tv (senza usare Rojadirecta). Venezia ed Entella si affrontano oggi pomeriggio per la 24esima giornata di Serie B.

I lagunari, reduci dalla sconfitta interna col Frosinone, sono al momento in lotta per uscire dalla zona playout e giocano nuovamente di fronte ai propri tifosi, al cospetto dei quali tuttavia la vittoria manca da 5 gare. Campionato fin qui di alti e bassi da parte dei liguri, che sono tornati alla vittoria domenica scorsa dopo 3 gare nel 2-0 casalingo ai danni del Pescara salendo così a quota 34. Arbitro: Amabile.

Dove vedere Venezia Entella Streaming Gratis Link info Rojadirecta.

Diretta Venezia Entella sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Gli utentiabbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Venezia Entella in esclusiva in diretta streaming con DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Fischio d’inizio alle ore 15:00 di oggi sabato 15 febbraio 2020, con le immagini in streaming dallo Stadio Pierluigi Penzo. Il costo del servizio DAZN è di 9,99 euro al mese (potete dare disdetta in qualunque momento): è gratis il primo mese. La partita non si può vedere su Rojadirecta perchè considerata illegale in Italia.