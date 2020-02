JUVE STABIA CROTONE Streaming Gratis info Rojadirecta, dove vederla: DAZN o Sky?

Dove vedere Juve Stabia Crotone streaming gratis e diretta tv (senza usare Rojadirecta). Juve Stabia e Crotone si affrontano oggi per la 24esima giornata del campionato cadetto, in una sfida interessante sotto svariati profili.

Nonostante la vittoria manchi da 3 partite, i campani vivono un buon momento di forma, con una sola sconfitta nelle ultime 8 gare di Serie B giocate; calabresi invece, 1-0 sulla Cremonese sabato scorso, a caccia del secondo posto in classifica e della promozione diretta in serie A, a quota 37 con 17 lunghezze di ritardo dall’imprendibile Benevento. Arbitro: Massimi.

Dove vedere Juve Stabia Crotone Streaming Gratis Link info Rojadirecta.

Diretta Juve Stabia Crotone sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Gli utentiabbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Juve Stabia Crotone in esclusiva in diretta streaming con DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Il costo del servizio DAZN è di 9,99 euro al mese (potete dare disdetta in qualunque momento): è gratis il primo mese. La partita non si può vedere su Rojadirecta perchè considerata illegale in Italia.

Fischio d’inizio alle ore 15:00 di oggi sabato 15 febbraio 2020, con le immagini in streaming dallo Stadio Romeo Menti Castellammare, Castellammare Di Stabia (Napoli).