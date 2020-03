PISA LIVORNO Streaming Gratis info ROJADIRECTA su Smartphone, dove vederla: DAZN o Sky?

Pisa Livorno streaming gratis e diretta tv (senza usare Rojadirecta): va in scena questo pomeriggio alle 18 la sfida più calda di tutto il calendario di quest’anno della Serie B, il derby toscano tra Pisa Livorno. I padroni di casa vengono dalla sconfitta di Crotone, e rischiano un coinvolgimento diretto nella zona più calda della classifica in caso di una nuova debacle. Encomiabile invece l’impegno dei labronici, che nonostante una situazione di classifica quasi compromessa hanno dapprima vinto sul Chievo per poi bloccare in casa sul 2-2 il forte Frosinone.

Dove vedere Pisa Livorno Streaming Gratis Link info Rojadirecta.

Arbitro Marinelli.

Diretta Pisa Livorno sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Pisa Livorno in esclusiva in diretta streaming con DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Il costo del servizio DAZN è di 9,99 euro al mese (potete dare disdetta in qualunque momento): è gratis il primo mese. La partita non si può vedere su Rojadirecta perchè considerata illegale in Italia.