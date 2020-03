Info ROJADIRECTA Juventus-Inter Milan-Genoa Parma-Spal, dove vedere Partite Streaming Gratis in Diretta Oggi Online

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza RojaDirecta) di oggi domenica 8 marzo 2020, dove spiccano Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal di Serie A, mentre in Premier League c’è il super derby Manchester United-Manchester City.

12:00 Juventus-Genoa (Campionato Primavera) – Sportitalia.

12:30 Diretta Parma-Spal (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Parma senza troppe mezze misure al Tardini: 12 le gare fin qui disputate, con 6 vittorie, 5 sconfitte ed un solo nulla di fatto; SPAL ultima in classifica e sprofondata in un buco nero di risultati: sono 5 ora le sconfitte consecutive in campionato per i ferraresi.

Diretta Parma Spal con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

14:00 Valladolid-Athletic (Liga) – Dazn.

14:30 Sampdoria-Empoli (Campionato Primavera) – Si Solocalcio.

14:30 Mezzolara-Mantova (Serie D) – Eleven Sports.

14:30 Grumentum-Foggia (Serie D) – Eleven Sports.

14:30 Corigliano Calabro-Palermo (Serie D) – Eleven Sports.

14:30 Lucchese-Prato (Serie D) – Sportitalia.

15:00 Diretta Sampdoria-Verona (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

C’è una sola vittoria del Verona nei 23 precedenti a Genova, casa Sampdoria, e risale a quasi mezzo secolo fa: il 30 dicembre 1972, infatti, fu 0-1 grazie ad una rete di Mazzanti. Per il resto, nelle altre 22 sfide, 15 vittorie blucerchiate e 7 pareggi.

Diretta Sampdoria Verona sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

15:00 Diretta Milan-Genoa (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Il Milan viene da 6 gare interne senza sconfitte, ma con sole 2 vittorie e ben 4 pareggi: l’ultimo ko è quello dell’11esima giornata contro la Lazio, il 3 novembre scorso; Genoa imbattuto fuori casa da ben 3 partite, con 2 pareggi, a Firenze e a Bergamo, e da ultimo la bellissima e larga vittoria di Bologna.

Diretta Milan Genoa con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

15:00 Virtus Entella-Ascoli (Serie B) – Dazn.

15:00 Juve Stabia-Spezia (Serie B) – Dazn.

15:00 Chelsea-Everton (Premier League) – Sky Sport Football.

15:00 St Etienne-Bordeaux (Ligue 1) – Dazn.

15:00 Monopoli-Casertana (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Bisceglie-Catania (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Picerno-Reggina (Serie C) – Eleven Sports.

15:30 Bayern-Augsburg (Bundesliga) – Sky Sport Arena.

16:00 Levante-Granada (Liga) – Dazn.

17:00 Rennes-Montpellier (Ligue 1) – Dazn.

17:30 Diretta Manchester United-Manchester City (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Il derby tra Manchester City e Manchester United chiude il programma domenicale della 29esima giornata di Premier league. I Red devils cercano i 3 punti per non perdere terreno dalla quarta posizione di classifica e non dover abdicare alla lotta per la qualificazione alla Champions League del prossimo anno.

Mentre i Citizens, forti della conquista della League Cup, vogliono la vittoria per non rinunciare al sogno di una quasi impossibile rimonta sulla capolista Liverpool.

Diretta Manchester United Manchester City sui canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

17:30 Cavese-Potenza (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Sicula Leonzio-Rende (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Viterbese-Rieti (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Avellino-Ternana (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Teramo-Virtus Francavilla (Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Diretta Udinese-Fiorentina (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Udinese a secco di reti in casa da 180 minuti esatti, dal 90′ della sfida dominata col Sassuolo: poi 0-2 con l’Inter ed il nulla di fatto a reti bianche col Verona; Fiorentina vincitrice di 2 delle ultime 3 trasferte giocate, a Napoli e a Genova con la Sampdoria, con in mezzo la sconfitta sul campo della Juventus.

Diretta Udinese Fiorentina sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

18:30 Villarreal-Leganes (Liga) – Dazn e Dazn1.

20:00 Gent-Charleroi (Jupiler League) – Sportitalia.

20:45 Diretta Juventus-Inter (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Juventus-Inter, il derby d’Italia: 86 i precedenti in campionato giocati a Torino, con 59 successi dei bianconeri, 16 pareggi e solamente 11 vittorie nerazzurre, l’ultima delle quali il 3 novembre 2012, 1-3 con vantaggio bianconero di Vidal e rimonta interista con doppietta di Milito e gol di Palacio.

Diretta Juventus Inter sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

21:00 Benevento-Pescara (Serie B) – Dazn e Dazn1.

21:00 Betis-Real Madrid (Liga) – Dazn.

21:00 Lilla-Lione (Ligue 1) – Dazn.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta live streaming gratis link?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.