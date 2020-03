PARMA SPAL Streaming Gratis Link info ROJADIRECTA, dove vederla: DAZN o Sky?

Parma Spal Streaming Gratis si affrontano oggi domenica 8 marzo 2020 ( Festa della Donna) alle ore 12:30 per il recupero della 26a giornata di Serie A. Al Tardini va in scena uno dei tanti derby emiliani del nostro campionato, quello tra Parma e SPAL. I ducali tornano in campo dopo il rinvio del match in casa del Torino e riprendono la corsa al sesto posto in classifica. Situazione al limite del compromesso invece per la compagine di Ferrara, uscita prevedibilmente sconfitta dal match casalingo contro la Juventus e oramai con tanti, tantissimi punti da recuperare sulla quota salvezza. Arbitro Pairetto.

Dove vedere Parma Spal Live Streming Gratis Link e Diretta TV senza Rojadirecta.

Parma Spal viene trasmessa in diretta tv con con

il servizio a pagamento di DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Partita Parma Spal live streaming disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Parma Spal non viene trasmessa in chiaro.