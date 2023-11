JUVENTUS INTER Streaming Gratis TV, dove vederla Online con Tablet Cellulare PC: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Juventus-Inter Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 26 novembre 2023, Juventus-Inter si sfidano all’Allianz Stadium di Torino nel match valido per la 13a giornata di Serie A. Chi vincerà il Derby d’Italia 2023? Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Inter streaming gratis e diretta video tv.

L’Allianz Stadium ospiterà il 185° Derby d’Italia nel campionato di Serie A tra Juventus e Inter, le prime due squadre attuali in classifica. La Juventus cerca la sesta vittoria consecutiva per superare l’Inter e prendere il comando della classifica, anche se l’allenatore Massimiliano Allegri ha sottolineato che l’obiettivo principale è garantirsi un posto tra le prime quattro posizioni. La solidità difensiva della Juventus sarà fondamentale, con solo sette gol subiti in tutta la stagione. Tuttavia, i soli 19 gol segnati evidenziano alcuni problemi offensivi.

L’Inter ha l’attacco più forte del campionato, con 29 gol segnati, e sarà una grande sfida per la difesa della Juventus. Entrambe le squadre hanno dimostrato buona solidità difensiva, con l’Inter che ha subito meno gol rispetto alla Juventus. L’Inter ha perso entrambi gli scontri diretti della scorsa stagione, ma ha eliminato la Juventus nella semifinale di Coppa Italia, quindi spera di ripetere l’impresa per consolidare la sua leadership in classifica.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Huijsen, Nicolussi Caviglia, Miretti, Nonge, Iling Jr, Yildiz, Kean, Milik. Indisponibili: Danilo, De Sciglio, Weah. Squalificati: Fagioli, Pogba. Diffidati: Gatti.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Stabile, Bisseck, Cuadrado, Carlos Augusto, Agoume, Asslani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Arnautovic. Indisponibili: Bastoni, Pavard, Sanchez. Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata. Guardalinee: Meli-Alassio. Quarto ufficiale: Massa. VAR: Massimiliano Irrati. Assistente VAR: Meraviglia.

Juventus-Inter Diretta TV



Juventus-Inter in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Il confronto dell’Allianz Stadium tra Juventus e Inter verrà raccontato, su DAZN, da Pierluigi Pardo con Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Per la prima volta nella storia della Serie A, Inter e Juventus si scontrano con almeno 29 punti a testa prima della 14ª giornata di campionato. In passato, le due squadre si erano affrontate con 24 o più punti ciascuna a questo punto della stagione, ma l’Inter aveva sempre vinto.

Juventus-Inter Streaming Gratis in italiano



Juventus-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Juventus-Inter Streaming: quali alternative?

La sfida tra Juventus-Inter non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.