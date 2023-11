MILAN FIORENTINA Streaming TV Gratis, dove vederla Online: SKY Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Milan-Udinese Streaming. Alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 25 novembre 2023, si gioca per la 13a giornata di Serie A.

Nella partita contro il Lecce, il Milan ha sprecato un vantaggio di 2-0 e ha finito per pareggiare 2-2, estendendo così la serie di partite senza vittorie in Serie A a quattro (2 pareggi, 2 sconfitte). La squadra si trova a otto punti di distanza dalla capolista Inter e il capocannoniere Olivier Giroud è stato espulso nel finale del match. La sua assenza non sarà di aiuto per la sfida contro la Fiorentina, che cerca di evitare la decima sconfitta in Serie A nel 2023.

Il Milan rischia di perdere tre partite consecutive in casa per la prima volta dal 2006.

D’altro canto, la Fiorentina cerca di raggiungere le prime quattro posizioni e una vittoria contro il Milan sarebbe un passo avanti verso questo obiettivo. Tuttavia, giocare a San Siro non è stato favorevole per la Fiorentina negli ultimi tempi, con tre sconfitte consecutive in trasferta su questo campo in Serie A.

Chi vincerà oggi la sfida tecnica odierna tra Pioli e Italiano? Di seguito le informazioni per vedere Milan-Udinese streaming gratis e diretta video tv.

Le probabili formazioni di Milan-Udinese



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T Hernandez; Musah, Reijnders; Chukwueze, Pobega, Pulisic; Jovic. Allenatore Pioli.

A disposizione in panchina: Mirante, Nava, Simic, Florenzi, Bartesaghi, Adli, Krunic, Loftus-Cheek, Romero, Chaka Traoré, Camarda.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; N González, Bonaventura, Brekalo; Nzola. Allenatore Italiano.

A disposizione in panchina: Christensen, Martinelli, Comuzzo, Pierozzi, Mina, Amatucci, Maxime Lopez, Mandragora, Infantino, Beltran, Barak, Sottil, Ikoné, Kouame.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Guardalinee: Dei Giudici – Margani. IV: Rapuano. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Pagnotta.

Christian Pulisic ha fatto un assist per il gol di apertura del Milan nella sua ultima partita di campionato. È la prima volta che la sua squadra non ottiene punti in sei partite di Serie A in cui ha contribuito a un gol in questa stagione.

ha fatto un assist per il gol di apertura del Milan nella sua ultima partita di campionato. È la prima volta che la sua squadra non ottiene punti in sei partite di Serie A in cui ha contribuito a un gol in questa stagione. Nicolás González potrebbe essere un’aggiunta preziosa per la Fiorentina, dato che i suoi due contributi in partite precedenti si sono verificati in partite vinte dalla sua squadra.

Milan-Udinese in TV, dove la fanno vedere?

Milan-Udinese in tv con DAZN (presente anche su TimVision), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Su DAZN, la telecronaca del match sarà a cura di Dario Mastroianni, commento tecnico di Massimo Gobbi. Milan-Udinese su Sky sarà invece raccontata da Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

Il Milan ha perso due partite di fila in casa in Serie A, cosa che non accadeva da quindici anni, e ha subito tre sconfitte consecutive senza segnare solo una volta nella sua storia.

Milan-Udinese Streaming Gratis in Italiano

Milan-Udinese streaming gratis per gli abbonati con Sky Go e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La partita è disponibile anche con NOW, il servizio streaming on demand di Sky: sarà sufficiente acquistare il ticket “Sport” prima di selezionare la diretta del match dalla programmazione. Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

La Fiorentina ha segnato 97 gol nell’anno 2023, battendo tutte le altre squadre della Serie A e classificandosi seconda solo dietro a Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco e Bayer Leverkusen tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei. Tuttavia, nel 2015 hanno ottenuto un punteggio ancora migliore con 101 reti.

Milan-Udinese non sarà disponibile in alternativa con Rojadirecta Live Streaming in quanto è illegale e non si può usare perchè, oltrettutto, oscurata.