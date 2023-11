Juventus-Inter, occasione Vecchia Signora per tornare prima in classifica

Dopo l’ultimo scudetto vinto, la Juventus non è mai stata prima in classifica al termine di una giornata di Serie A. Mentre con la sfida del Derby d’Italia di domenica sera all’Allianz Stadium c’è l’opportunità di raggiungere il primo posto dopo 3 anni e 4 mesi.

Una vittoria dei bianconeri sui nerazzurri significherebbe consacrare l’allenatore Max Allegri come favorito per lo scudetto 2024. La Juve ha il monte stipendi più alto, nessun impegno europeo, una rosa di giocatori di alto livello e quattro attaccanti tra cui scegliere. La vittoria rappresenterebbe un risultato di prestigio per la Vecchia Signora, non considerato un miracolo, specialmente perché l’Inter è tra le squadre più forti d’Europa.

Gli appassionati della Juventus festeggerebbero questa vittoria come un trionfo, soprattutto perché sarebbe ottenuta con Allegri in panchina, considerato, nonostante tutto, l’allenatore ideale dai tifosi. Nonostante il ritardo di tre anni rispetto all’ultimo scudetto, infatti, una vittoria con Allegri in Juventus-Inter potrebbe segnare un momento magico e indicare la possibile permanenza di Max sulla panchina della Juve anche dopo la scadenza del suo contratto, diventando una figura simile ad Alex Ferguson per la squadra bianconera.