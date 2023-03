INTER-JUVENTUS Streaming Gratis TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Inter-Juventus Streaming. Alle ore 20:45 di oggi domenica 19 marzo 2023, la Juventus di Massimiliano Allegri fa visita all’Inter di Simone Inzaghi nella “Scala del calcio”, il Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) davanti a 80 mila spettatori per dare vita ad un elettrizzante Derby d’Italia valido come chiusura della 27esima giornata del campionato di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Inter-Juventus streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Inter-Juventus Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Nessun giocatore ha segnato più gol casalinghi in Serie A nel 2023 di Lautaro Martínez (quattro, come Rabiot e Osimhen): l’argentino però contro la Juventus ha segnato appena una rete in nove gare di massimo campionato e ha una media gol di uno ogni 586 minuti giocati contro i bianconeri, la peggiore per lui nel massimo torneo contro una singola avversaria (escludendo Chievo e Genoa, le uniche due contro cui non ha mai segnato).

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bastoni, Dalbert, Gosens, Skriniar.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Danilo, Bremer; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Angel Di Maria, Vlahovic. Allenatore Max Allegri. Squalificati: Kean. Indisponibili: Alex Sandro, Bonucci, Kaio Jorge, Milik, Pogba.

Come vedere Inter-Juventus in diretta TV



Inter-Juventus in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Si gioca dopo il Derby della Capitale Lazio-Roma delle 18.

Dove vedere Inter-Juventus Streaming Gratis in Italiano



Inter-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.