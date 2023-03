LAZIO-ROMA Streaming Gratis TV, il Derby della Capitale con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Lazio-Roma Streaming Video. Alle ore 18:00 di oggi domenica 19 marzo 2023, la Lazio di Sarri riceve allo Stadio Olimpico la Roma di Mourinho (oggi squalificato), in questo Derby della Capitale della 27a giornata di Serie A 2022-2023 che promette emozioni a non finire. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Lazio-Roma streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Lazio-Roma Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Il prossimo derby di Roma sarà il 180° considerando tutte le competizioni e il 158° in Serie A. I giallorossi guidano il bilancio con 56 vittorie a 41, mentre ci sono stati 60 pareggi. La Lazio ha vinto il derby d’andata e non ha ottenuto due successi in uno stesso campionato di Serie A contro la Roma dal 2011/12. La Lazio è imbattuta negli ultimi cinque derby giocati in casa in Serie A e non è mai arrivata a sei partite interne consecutive contro i rivali cittadini senza perdere. La Lazio ha perso solo una volta nelle ultime 10 giornate di campionato e ha raccolto sei clean sheets in questo parziale. La Roma non ha mai ripetuto lo stesso risultato per due volte consecutive nelle ultime otto giornate di campionato.

Lazio (4-3-3): Maximiano; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri. A disposizione in panchina: Adamonis, Gila, Lazzari, Pellegrini, Radu, Fares, Marcos Antonio, Basic, Romero, Cancellieri. Indisponibili: Immobile, Patric. Squalificati: Vecino. Diffidati: Cataldi.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Foti (Mourinho squalificato). A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Celik, Wijnaldum, Bove, Tahirovic, Camara, Solbakken, Belotti, El Shaarawy, Volpato. Indisponibili: Darboe, Karsdorp, Llorente. Squalificati: Kumbulla. Diffidati: Mancini, Matic.

Arbitro: Massa di Imperia. Guardalinee: Alassio e Imperiale. Quarto uomo: Maresca. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Rapuano.

Lazio-Roma Streaming e Diretta TV



Lazio-Roma in diretta streaming tv con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Sempre su DAZN, a partire dalle ore 20:45, andrà in onda l'ultima partita di questa giornata prima della pausa per le Nazionali: si gioca il Derby d'Italia Inter-Juventus.