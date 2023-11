LAZIO ROMA Streaming Gratis TV, dove vedere il Derby della Capitale

Dove vedere Diretta Lazio-Roma Streaming: quando e dove si gioca. Partita valida per la 12a giornata di Serie A 2023/24 che si gioca oggi domenica 12 novembre 2022 allo stadio Olimpico di Roma con calcio d’inizio alle ore 18:00 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come.

Il gol di Felipe Anderson ha deciso il risultato nel primo scontro diretto della scorsa stagione. Attualmente, è il giocatore con il maggior numero di contributi alla Lazio in questa stagione di Serie A, avendo segnato un gol e fornito 4 assist. Inoltre, ha fatto un passaggio decisivo durante la partita di metà settimana. Dopo essere rimasto a secco di gol in una partita di Europa League per la prima volta nella sua carriera, Romelu Lukaku, il capocannoniere della Roma in Serie A con 6 gol, sarà felice di tornare a giocare nel campionato italiano. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere streaming Lazio-Roma gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Lazio-Roma Streaming: presentazione match e probabili formazioni



Un nuovo capitolo del Derby della Capitale si gioca tra Lazio e Roma, due squadre che stanno attraversando un momento difficile. La Lazio, che ha concluso la scorsa stagione al secondo posto, ha iniziato questa stagione al decimo posto dopo una sconfitta contro il Bologna. Tuttavia, ha vinto le ultime tre partite casalinghe. La Roma ha un punto in più della Lazio, ma ha subito due sconfitte nelle ultime tre partite. L’allenatore José Mourinho è furioso per la sconfitta contro lo Slavia Praga. La Roma ha vinto solo una partita in trasferta questa stagione e ha un brutto record nelle ultime sette trasferte contro la Lazio.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Casale, Marusic, Zaccagni.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Pellegrini, Smalling.

Lazio-Roma in TV anche dall’estero



Lazio-Roma in tv con DAZN (presente anche su TimVision) con telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.

Romelu Lukaku è stato protagonista in cinque gol nelle ultime tre partite contro la Lazio in Serie A. Potrebbe diventare il secondo calciatore belga a segnare nel derby di Roma nel massimo campionato dopo Radja Nainggolan e il primo attaccante straniero a riuscirci al suo primo match nella storica rivalità romana, seguendo le orme di Edin Dzeko nel novembre 2015.

Lazio-Roma Streaming Gratis in Italiano



Lazio-Roma streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Ciro Immobile ha segnato quattro gol nel derby di Roma in Serie A, diventando il terzo miglior marcatore della Lazio nella storia del campionato, dopo Silvio Piola e Tommaso Rocchi.

Sul sito del TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. La sfida non sarà disponibile in alternativa Lazio-Roma Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata