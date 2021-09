LAZIO-ROMA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Lazio-Roma Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:00 di oggi domenica 26 settembre 2021, la Lazio di Sarri riceve all’Olimpico la Roma di Mourinho, che in campionato ha perso pesantemente a Napoli nell’ultima gara, nel match valido per la 6a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Lazio-Roma streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Lazio-Roma Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Dodici i punti in classifica della Roma di Mourinho, a soli tre dalla vetta, mentre la Lazio è a otto in seguito alle mancate vittorie dell’ultimo periodo: per entrambe un match fondamentale, per avvicinarsi in graduatoria o scappare ulteriormente.

LAZIO (4-3-3) – Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. A disposizione in panchina: Strakosha; Adamonis, Patric, Radu, Marusic, Escalante, Akpa Akpro, Cataldi, Basic, Raul Moro, Romero, Muriqi. Allenatore Sarri.

ROMA (4-2-3-1) – Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham. A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Kumbulla, Smalling, Calafiori, Reynolds, Diawara. Villar, Darboe, Carles Perez, Shomurodov, Borja Mayoral. Allenatore Mourinho.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Guardalinee: Meli, Peretti. Quarto uomo: Di Bello. Var: Irrati. Avar: Longo.

Jordan Veretout ha realizzato una sola tripletta in Serie A, proprio contro la Lazio, ma con la maglia della Fiorentina nell’aprile 2018. Il centrocampista della Roma ha realizzato più reti nel massimo campionato solo contro la sua ex squadra (quattro gol alla Viola in cinque partite).

Lazio-Roma Streaming e Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Lazio-Roma in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Lazio-Roma Streaming alternativa Rojadirecta?

Lazio-Roma non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.