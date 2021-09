JUVENTUS-SAMPDORIA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Juventus Sampdoria Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 12:30 di oggi domenica 26 settembre 2021, la Juventus di Massimiliano Allegri riceve allo Stadium di Torino la Sampdoria di Roberto D’Aversa, che in campionato ha perso pesantemente a Napoli nell’ultima gara, nel match valido per la 6a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Juventus Sampdoria streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Juventus Sampdoria Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



La Juventus ha ottenuto un punto nelle ultime due partite casalinghe in Serie A e non rimane tre gare interne senza successi dal 2015, nelle prime tre allo Stadium della stagione 2015/16, sempre con Massimiliano Allegri in panchina.

Juventus (4-4-2): Perin; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Morata. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Rugani, De Sciglio, Danilo, L Pellegrini, Bentancur, McKennie, Rabiot, Kulusevski, Chiesa, Kean. Indisponibili: Arthur, Kaio Jorge. Squalificati: nessuno.

La Sampdoria ha perso le ultime sei trasferte contro la Juventus in Serie A, con un punteggio complessivo di 19-2, e solo una volta ha incassato almeno sette sconfitte sul campo dei bianconeri, nelle prime otto sfide in Piemonte contro la Vecchia Signora nella massima serie – nel periodo 1947-1953.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski; Yoshida, O Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Quagliarella, Caputo. Allenatore D’Aversa. A disposizione in panchina: Falcone, Ravaglia, Ferrari, Murru, Chabot, Depaoli, Dragusin, Trimboli, Askildsen, Ekdal, Ciervo, Torregrossa. Indisponibili: Gabbiadini, Ihattaren, Verre, Vieira. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Ayroldi. Guardalinee: Di Vuolo – Lombardi. IV Uomo: Camplone. VAR: Orsato. AVAR: Tegoni.

Juventus Sampdoria Streaming e Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Juventus Sampdoria in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Juventus Sampdoria Streaming alternativa Rojadirecta?

Juventus Sampdoria non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.