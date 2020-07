JUVENTUS SAMPDORIA Streaming Gratis info ROJADIRECTA Facebook YouTube, dove vederla: Sky TV o DAZN?

Dove vedere Diretta Juventus Sampdoria Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta: Video Serie A 36a giornata. Alle ore 21:45 italiane di domenica 26 luglio 2020, si gioca Juventus Sampdoria ⚽ in diretta video streaming live sui canali digitali di SkyGo. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie su questo importante match di Serie A.

Juventus Sampdoria Streaming, presentazione match.

Juventus e Sampdoria si affrontano per la 36a giornata di campionato, la terzultima di Serie A: fischio d’inizio ore 21:45. I bianconeri vengono dalla deludente sconfitta di Udine, 2-1 per i padroni di casa il finale, e cercano i 3 punti contro una squadra che, nonostante il derby perso contro il Genoa nello scorso turno, ha giocato un buon calcio negli ultimi tempi, raccogliendo i risultati necessari a conquistare una salvezza che in alcuni momenti della stagione appariva nient’affatto scontata.

Juventus Sampdoria Live Streaming Gratis Link e Diretta TV.

Juventus Sampdoria ⚽ viene trasmessa in diretta tv con i canali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

La Juventus ha vinto una sola gara delle ultime 5 disputate, quella in casa contro la Lazio, pareggiando con Atalanta e Sassuolo e uscendo sconfitta contro Milan ed Udinese; la Sampdoria ha perso il derby col Genoa dopo una striscia di 3 vittorie di fila su Udinese, Cagliari e Parma.

La partita sarà disponibile in streaming live su SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Le formazioni di Juventus Sampdoria che speriamo di vedere in campo.

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.non viene trasmessa

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: De Sciglio, Khedira, Higuain, Chiellini, Douglas Costa.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Chabot, Augello; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore Ranieri. Squalificati: Colley, Vieira. Indisponibili: Ekdal.

Alternative per vedere Juventus Sampdoria in diretta live streaming gratis invece di Rojadirecta.



Altre forme per vedere Juventus Sampdoria ⚽ non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Juventus Sampdoria potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.