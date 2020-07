ROMA FIORENTINA Streaming Gratis info ROJADIRECTA su Cellulare, dove vederla: Sky Go o DAZN?

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Roma Fiorentina Streaming Gratis senza Rojadirecta. Si gioca oggi domenica 26 luglio 2020 ancora a porte chiuse. Chi vincerà? Il fischio d’inizio della partita è fissato per le ore 19:30 italiane. In questa pagina tutte le informazioni su Roma Fiorentina: come seguire la partita streaming e in tv.

Roma Fiorentina Streaming, presentazione match

Roma e Fiorentina si sfidano all’Olimpico per la terzultima giornata di questo travagliato campionato che si avvia alla conclusione. I capitolini vengono dalla larga vittoria di Ferrara, 1-6 sulla SPAL il finale, e continuano la strenua difesa del quinto posto in classifica che consente l’accesso diretto ai gironi di Europa League senza l’incubo dei preliminari; bene la Fiorentina, che dopo lo 0-0 di San Siro contro l’Inter cerca altri risultati di prestigio per chiudere al meglio la stagione.

Dove vedere Roma Fiorentina Live Streming Gratis Link e Diretta TV.

Roma Fiorentina viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251

Satellite).

Ottimo momento di forma della Roma, che dopo le 3 sconfitte consecutive contro Milan, Udinese in casa e Napoli ha conquistato 4 vittorie nelle ultime 5 gare giocate, con la sola eccezione del pareggio interno contro l’Inter; buone le performance difensive dei viola nell’ultimo periodo: sono solo 3 le reti subite nelle ultime 6 gare disputate.

Partita Roma Fiorentina live streaming su Sky Go disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Roma Fiorentina non viene trasmessa in chiaro.