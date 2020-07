CAGLIARI UDINESE Streaming info ROJADIRECTA Gratis Link, dove vederla con Cellulare Tablet PC: DAZN o Sky Go?

Dove vedere Cagliari Udinese Streaming Gratis senza Rojadirecta.

Si gioca oggi domenica 26 luglio 2020 ancora a porte chiuse. Chi vincerà? Il fischio d’inizio della partita è fissato per le ore 19:30 italiane. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari Udinese: come seguire la partita streaming e in tv.

Cagliari Udinese Streaming, presentazione match

Cagliari e Udinese scendono in campo per la 36esima giornata di Serie A. Nello scorso turno di campionato i sardi hanno perso la sfida di Roma contro la Lazio, 2-1 il finale non senza strascichi polemici da parte dei ragazzi di Walter Zenga, e inseguono oggi la vittoria per chiudere al meglio un campionato a conti fatti positivo; preziosa e di prestigio la vittoria invece dei friulani, che hanno superato la Juventus 2-1 in casa salendo così a 39 punti in graduatoria.

Cagliari Udinese viene trasmessa in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i

clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Il Cagliari ha conquistato solo una vittoria nelle ultime 9 gare giocate: per il resto, 3 pareggi e ben 5 sconfitte; i friulani, pur avendo vinto 2 delle ultime 3 trasferte giocate, hanno conquistato lontano dal Friuli solo 15 dei 39 punti che al momento contano in graduatoria.

Partita Cagliari Udinese live streaming su DAZN disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Cagliari Udinese non viene trasmessa in chiaro.