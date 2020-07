BOLOGNA LECCE Streaming Gratis info ROJADIRECTA Live, dove vederla su Smartphone: DAZN o Sky Go?

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Bologna Lecce Streaming Gratis senza Rojadirecta. Si gioca oggi domenica 26 luglio 2020 ancora a porte chiuse. Chi vincerà? Il fischio d’inizio della partita è fissato per le ore 17:15 italiane. In questa pagina tutte le informazioni su Bologna Lecce: come seguire la partita streaming e in tv.

Bologna Lecce Streaming, presentazione match

Bologna e Lecce giocano oggi una sfida valida per la 36esima giornata di campionato. I felsinei vengono dalla sconfitta di Bergamo, 1-0 per l’Atalanta il finale, partita che verrà ricordata più per l’increscioso litigio tra Mihajlovic e Gasperini che per quanto visto in campo; fondamentale, di contro, la vittoria per 3-1 del Lecce sul Brescia nella sfida di mercoledì, grazie alla quale i salentini, a -4 dal Genoa, conservano tuttora speranze di giocare in Serie A anche il prossimo anno.

Dove vedere Bologna Lecce Live Streming Gratis Link e Diretta TV senza Rojadirecta.

Bologna Lecce viene trasmessa in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta

Sky-DAZN.

Sono 5 le gare consecutive senza vittoria per il Bologna di Sinisa Mihajlovic; ma peggiore ancora è il rendimento casalingo dei felsinei, che non vincono al Dall’Ara da 6 gare durante le quali hanno conquistato 3 pareggi e 3 sconfitte. I salentini, che avevano iniziato la stagione vincendo 2 delle prime 3 trasferte giocate, non vincono lontano dal Via del mare dal 9 febbraio scorso, 2-3 in casa del Napoli.

Alternative per vedere Bologna Lecce diretta streaming online al posto di Rojadirecta.

Partita Bologna Lecce live streaming su DAZN disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Bologna Lecce non viene trasmessa in chiaro.