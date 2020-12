INTER BOLOGNA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV: dove vedere il match con Table PC e Cellulare

Dove vedere Inter Bologna Streaming Live senza Link Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 5 dicembre 2020, si gioca Inter Bologna in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie su questo match.

Si gioca allo Stadio Meazza di Milano il terzo e ultimo anticipo odierno della 10a giornata di Serie A. I nerazzurri di Conte si presentano a questa sfida occupando il secondo posto della classifica dopo nove giornate con 18 punti, mentre gli emiliani di Mihajlovic sono decimi a quota 12 punti. Dal ritorno di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna, i rossoblù hanno vinto due delle tre sfide di Serie A contro l’Inter (1P), tanti successi quanti nelle precedenti 25 gare contro i nerazzurri (in cui si sono susseguiti 13 tecnici differenti).

Inter Bologna viene trasmessa in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Antonio Conte ha una percentuale di vittorie con l’Inter in casa del 57% in Serie A, rapporto ben inferiore rispetto alle sue esperienze da allenatore con Juventus (81%) e Chelsea in Premier League (74%). Nei Top-5, ha fatto peggio solo con l’Atalanta (14%), squadra che prese in corsa collezionando appena sette panchine interne.

Inter Bologna La partita sarà disponibile in streaming live su DAZN (link www.dazn.com), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Romelu Lukaku è andato a segno in tutte le prime tre presenze casalinghe in questo campionato, l’unico giocatore ad aver segnato in tutte le sue prime quattro in casa con l’Inter in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria è stato Christian Vieri (ci è riuscito nel 2001/02 e nel 2002/03 è arrivato addirittura a 11).

Le probabili formazioni di Inter Bologna:

Conte medita qualche cambio, pensando anche alla sfida con lo Shakhtar. Dentro D’Ambrosio, Vidal, Perisic e Sanchez. Puó riposare Lautaro. Nel Bologna, privo anche di Orsolini, gioca Sansone. Hickey ok.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Sanchez. Allenatore Conte.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Nainggolan, Kolarov, Vecino, Pinamonti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo,Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Sansone, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore Mihajlovic.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Dijks, Orsolini, Santander, Skov Olsen.

Altre forme per vedere Inter Bologna non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.