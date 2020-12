JUVENTUS TORINO Streaming info ROJADIRECTA Facebook Live Video YouTube? Dove vedere GRATIS TV: Diretta Sky o DAZN?

Dove vedere Juventus Torino Streaming Gratis Link senza RojaDirecta Diretta Live: Video Serie A 10a giornata. Alle ore 18:00 italiane di sabato 5 dicembre 2020, si gioca Juventus Torino in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul 151esimo Derby della Mole in Serie A.

⚽ Juventus Torino Streaming, presentazione match.

In tutti gli ultimi sei Derby casalinghi contro il Torino in Serie A, la Juventus ha sempre segnato almeno un gol dall’80° minuto di gioco in avanti. La Juventus ha pareggiato cinque delle prime nove gare di questo campionato: l’ultima stagione di Serie A in cui ha impattato almeno sei delle prime 10 è stata nel 1965/66. Con sei punti in nove partite, il Torino ha eguagliato la peggior partenza nella sua storia in Serie A (sei anche nel 2002/03), considerando sempre tre punti a vittoria. In quella stagione perse anche la 10ª, 0-4 proprio contro la Juventus.

⚽ Juventus Torino Live Streaming Gratis Link e Diretta TV.

Juventus Torino in diretta tv viene trasmessa su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo può diventare il primo allenatore alla sua prima esperienza in un massimo campionato a rimanere imbattuto nelle prime 10 gare in assoluto di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (è incluso il 3-0 a tavolino sul Napoli).

La partita sarà disponibile in streaming live su Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con

Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Il match non viene fatto vedere in chiaro.

⚽ Le formazioni di Juventus Torino che speriamo di vedere in campo.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo.

Allenatore Andrea Pirlo.

Squalificati: Morata. Indisponibili: Buffon, Chiellini, Demiral.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti.

Allenatore Giampaolo.

Squalificati: nessuno. Indisponibili: Baselli, Millico, Ujkani, Vojvoda, Lukic, Gojak, Verdi.

⚽ Alternative per vedere Juventus Torino in diretta live streaming gratis invece di Rojadirecta.



Altre forme per vedere Juventus Torino ⚽ non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere la partita potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.