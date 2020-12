ROJADIRECTA Juventus-Torino Inter-Bologna Spezia-Lazio, dove vedere Partite Live Streaming Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi sabato 5 dicembre 2020, dove spiccano il derby della Mole Juventus-Torino, Inter-Bologna e Spezia-Lazio, i tre anticipi della 10a giornata del campionato di calcio di Serie A.

12:30 Fiorentina-Milan (Serie A Femminile) – Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

13:30 Burnley-Everton (Premier League) – Sky Sport Football

14:00 Cremonese-Entella (Serie B) – DAZN

14:00 Frosinone-Chievo (Serie B) – DAZN

14:00 Lecce-Venezia (Serie B) – DAZN

14:00 Salernitana-Cittadella (Serie B) – DAZN e DAZN1

14:00 Spal-Pisa (Serie B) – DAZN

14:00 Levante-Getafe (Liga) – DAZN

14:30 Renate-Giana Erminio (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Diretta Spezia-Lazio Streaming Live (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Italiano recupera Bartolomei e Mora, ma non Pobega e Verde. Non saranno della partita invece Mattiello e Dell’Orco, che ancora non hanno recuperato dai rispettivi infortuni. Probabile dunque che a scendere in campo contro la Lazio sia lo stesso undici protagonista nella trasferta di Cagliari.

Caicedo si candida per un posto in attacco al fianco di Immobile. Una maglia da titolari anche per Luiz Felipe e per Radu. Ancora indisponibili Lulic e Muriqi. Ballottaggio sugli esterni, dove Marusic potrebbe scalzare Fares a sinistra. Tra i pali non è esclusa la conferma di Reina.

Diretta Spezia Lazio con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

15:00 Legnago-Cesena (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Matelica-Gubbio (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Modena-Fermana (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Paganese-Bari (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pro Vercelli-Livorno (Serie C) – Eleven Sports

15:30 Reggina-Brescia (Serie B) – DAZN

15:30 Eintracht-Borussia Dortmund (Bundesliga) – Sky Sport Arena

16:00 Manchester City-Fulham (Premier League) – Sky Sport Football

16:15 Siviglia-Real Madrid (Liga) – DAZN

17:00 Rennes-Lens (Ligue 1) – DAZN e DAZN1.

18:00 Diretta Juventus-Torino Streaming Live (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Demiral è costretto a fermarsi ancora. Il difensore turco, uscito anzitempo dalla sfida contro la Dinamo Kiev, è alle prese con una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra.

Giampaolo torna in panchina: è risultato negativo all’ultimo tampone Covid. In attacco Zaza al fianco di Belotti.

Rodriguez preferito a Nkoulou in difesa.

Diretta Juventus Torino con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

18:30 West Ham-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Football

18:30 Bayern-Lipsia (Bundesliga) – Sky Sport Arena

18:30 Atletico Madrid-Valladolid (Liga) – DAZN

20:00 Ajax-Twente (Eredivisie) – DAZN.

20:45 Diretta Inter-Bologna (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Se l’Inter è in piena lotta Scudetto, ma comunque distante dalla capolista Milan in questo momento, il Bologna ha iniziato positivamente la stagione candidandosi come una delle sorprese di quest’annata: per alzare l’asticella servirà però fare risultato, nuovamente, nella tana nerazzurra.

Diretta Inter Bologna con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

21:00 Chelsea-Leeds (Premier League) – Sky Sport Football

21:00 Montpellier-Paris SG (Ligue 1) – DAZN

21:00 Cadice-Barcellona (Liga) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.