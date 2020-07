JUVENTUS TORINO Streaming Link info ROJADIRECTA Facebook Live Video YouTube? Dove vederla GRATIS TV: Diretta Sky o DAZN?

Dove vedere Diretta Juventus Torino Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta: Video Serie A 30a giornata. Alle ore 17:15 italiane di sabato 4 luglio 2020, si gioca Juventus Torino ⚽ in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul 150esimo Derby della Mole in Serie A.

Juventus Torino Streaming, presentazione match.

La 30a giornata di Serie A si apre alle 17:15 col Derby della Mole tra Juventus Torino ⚽. I bianconeri vengono dalla comoda vittoria di Marassi ai danni del Genoa, e cercano i 3 punti per mantenere almeno invariato il vantaggio sulla più immediata inseguitrice, la Lazio. I granata, che vivono un periodo nero, martedì scorso sono usciti sconfitti nella sfida casalinga proprio contro i biancocelesti guidati da Simone Inzaghi, dai quali si sono visti rimontare l’iniziale vantaggio fino all’1-2 finale.

Juventus Torino Live Streaming Gratis Link e Diretta TV.

Juventus Torino ⚽ viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Sono 6 ora le vittorie consecutive della Juventus in campionato; numeri di tutt’altro tenore per i granata, che nelle ultime 10 partite hanno collezionato 1 vittoria, 1 pareggio e ben 8 sconfitte. Ultimo derby vinto dal Toro in casa della Juventus il 9 aprile 1995, quando la doppietta di Rizzitelli fissò il punteggio sull’1-2 dopo il momentaneo pareggio con l’autorete di Maltagliati.

La partita sarà disponibile in streaming live su Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Juventus Torino non viene trasmessa in chiaro.

Le formazioni di Juventus Torino che speriamo di vedere in campo.

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Alex Sandro, Demiral, De Sciglio, Khedira.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi, Belotti. Allenatore Moreno Longo. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Baselli.

Alternative per vedere Juventus Torino in diretta live streaming gratis invece di Rojadirecta.



Altre forme per vedere Juventus Torino ⚽ non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Juventus Torino potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.