SASSUOLO LECCE Streaming Gratis info ROJADIRECTA Link su Cellulare, dove vederla: SkyGo o DAZN?

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Sassuolo Lecce Streaming Gratis senza Rojadirecta. Si affrontano quest’oggi per la 30a giornata di Serie A. Gli emiliani vengono dalla comoda vittoria infrasettimanale ai danni della Fiorentina, 1-3 il finale, grazie alla quale si sono portati a quota 37 in graduatoria. Situazione estremamente complessa per i salentini, terzultimi con 25 punti all’attivo e sconfitti per 1-2 nello scorso turno di campionato nella sfida interna con la Sampdoria, diretta concorrente nella lotta per non retrocedere.

Dove vedere Sassuolo Lecce Live Streming Gratis Link e Diretta TV senza Rojadirecta.

Sassuolo Lecce ⚽ viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

E’ una prima assoluta nella storia della Serie A quella di Reggio Emilia tra Sassuolo e Lecce; le due squadre si sono affrontate solo nel girone di andata in Salento, 2-2 il finale. Sono 5 ora le sconfitte consecutive dei giallorossi, una striscia negativa che si è aperta dopo che in febbraio i ragazzi di Liverani erano stati capaci di conquistare 9 punti in 3 incontri.

Partita Sassuolo Lecce ⚽ live streaming su SkyGo disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Sassuolo Lecce non viene trasmessa in chiaro.