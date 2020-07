BOLOGNA SASSUOLO Streaming Gratis info ROJADIRECTA Link Smartphone, dove vederla: SkyGo o DAZN?

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Bologna Sassuolo Streaming Gratis senza Rojadirecta. Bologna e Sassuolo si affrontano al Dall’Ara alle ore 21:45 di oggi 8 luglio 2020 per la 31a giornata di campionato.Di seguito tutte le informazioni sulla sfida e dove vederla online o in televisione. Arbitrerà il signor Forneau.

Entrambe le compagini stanno vivendo un ottimo momento di forma: i felsinei hanno infatti espugnato San Siro, infliggendo all’Inter un 1-2 finale che ha rilanciato le ambizioni europee dei ragazzi di Mihajlovic. Molto bene anche i neroverdi, che hanno superato il Lecce 4-2 in casa, portandosi a quota 40 in classifica, un punto in meno degli avversari di oggi.

Dove vedere Bologna Sassuolo Live Streming Gratis Link e Diretta TV senza Rojadirecta.

Bologna Sassuolo ⚽ viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport (Canale 254 Satellite, 485 Digitale Terrestre).

Bologna e Sassuolo si sono affrontate sotto le Torri 5 volte nella loro storia di partecipanti alla Serie A, con 2 vittorie casalinghe, altrettanti pareggi e 1 successo neroverde. Per i padroni di casa 7 punti nelle ultime 3 gare di campionato, per gli ospiti 8 nelle ultime 4: si affrontano stasera due delle squadre più in forma del momento.

Alternative per vedere Bologna Sassuolo diretta streaming online al posto di Rojadirecta.

Partita Bologna Sassuolo ⚽ live streaming su SkyGo disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Bologna Sassuolo non viene trasmessa in chiaro.