BOLOGNA SASSUOLO Streaming info ROJADIRECTA Facebook YouTube Gratis, dove vederla in Video Diretta TV con Smartphone Tablet PC

Dove vedere Diretta Bologna Sassuolo Streaming senza Rojadirecta. Alle 12:30 di oggi domenica 18 ottobre 2020 si gioca il il derby Bologna Sassuolo per la 4a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming live e diretta tv.

Diretta Bologna Sassuolo Streaming, prestanzione match.

La formazione di Mihajlovic proverà a fermare i lanciatissimi neroverdi di De Zerbi, tra le migliori squadre in questo avvio. Nove goal segnati e tre subiti per il Sassuolo, a quota sette in campionato, mentre il Bologna ha fin qui ottenuto solamente tre punti frutto di due sconfitte ed un successo: per i rsossoblù stesso numero di goal segnati ed incassati, ovvero quattro.

Bologna Sassuolo in Diretta TV.

Bologna Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 (numero 209 del satellite) per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La partita non verrà trasmessa in chiaro.

Il bilancio tra Bologna e Sassuolo in casa dei rossoblù è in perfetto equilibrio: due vittorie per parte e due pareggi in sei sfide di Serie A.

Bologna Sassuolo Streaming alternativa a Rojadirecta.

Bologna Sassuolo sarà disponibile in streaming live su DAZN (link su https://www.

Le probabili formazioni di Bologna Sassuolo:

dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire lesu iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Dijks, Medel, Poli, Skov Olsen.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, G. Ferrari, Kyriakoupoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Lopez, Djuricic; Caputo. All. De Zerbi. Squalificati: nessuno.Indisponibili: Marlon, Chiriches, Magnanelli, Rogerio, Romagna, Toljan.

Alternative per vedere Bologna Sassuolo in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Bologna Sassuolo non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.