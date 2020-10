ROMA BENEVENTO Streaming Gratis senza ROJADIRECTA TV, come vederla Online con Cellulare Android iPhone

Dove vedere Diretta Roma Benevento Streaming senza Rojadirecta. Alle 20:45 di oggi domenica 18 ottobre 2020 la Roma di Paulo Fonseca sfida il Benevento di Pippo Inzaghi nel posticipo domenicale serale della 4ª giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming live e diretta tv.

La Roma ha vinto 1-0 l’ultimo match di campionato contro l’Udinese; con Paulo Fonseca non ha mai registrato due clean sheet di fila in Serie A. Il Benevento arriva dal successo per 1-0 in campionato contro il Bologna, solo una volta in precedenza in Serie A ha ottenuto due successi di fila: tra dicembre 2017 e gennaio 2018 con Roberto De Zerbi alla guida.

Roma Benevento sarà trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 202 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita di calcio non verrà trasmessa in chiaro. La telecronaca della partita sarà affidata a Riccardo Trevisani, che sarà affiancato da Daniele Adani al commento tecnico.

Borja Mayoral della Roma è uno dei quattro giocatori nati dopo il 1/1/1997 ad aver segnato almeno tre reti in ciascuna delle precedenti tre stagioni (dal 2017/18 al 2019/20) in Liga, assieme a Youssef En-Nesyri, Enes Ünal e Mikel Oyarzabal.

Roma Benevento sarà disponibile in streaming live su SkyGo (link su https://skygo.sky.it)

tra i servizi links on-demand per seguire le partite su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Santon, Lorenzo Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Karsdorp, Pastore, Perotti, Zaniolo, Diawara, Smalling.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Dabo, Schiattarella, Ionita; Iago Falque, Caprari; Lapadula. Allenatore Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Barba, Moncini, Tello, Viola.

