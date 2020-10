ROJADIRECTA Dinamo Kiev-Juventus Lazio-Borussia Dortmund PSG-Manchester United, dove vedere Partite Gratis Online Streaming Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi martedì 20 ottobre 2020. Occhi puntati su Dinamo Kiev-Juventus, Lazio-Borussia Dortmund e PSG-Manchester United di Champions League.

18:55 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:55 Diretta Dinamo Kiev-Juventus (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Confronto speciale per Andrea Pirlo, all’esordio da allenatore nella massima competizione europea: il tecnico della Dinamo Kiev, Lucescu, lo fece esordire in Serie A ai tempi del Brescia nel lontano 1995, quando il Maestro aveva da poco compiuto 16 anni. Si gioca allo Stadio Olimpico di Kiev capitale dell’Ucraina.

Diretta Dinamo Kiev Juventus su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno online con Mediaset Play.

18:55 Zenit-Bruges (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite).

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Diretta Lazio-Borussia Dortmund (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Un ritorno in Champions atteso da 13 anni quello della Lazio che si riaffaccia finalmente sul balcone dell’Europa che conta per la prima volta dalla stagione 2007/2008, ultima apparizione dei biancocelesti tra le magnifiche 32. La Lazio ha perso otto delle ultime 10 partite in competizioni UEFA per club (2V), una in più rispetto alle precedenti 46 partite (7 sconfitte), essendo tutte in Europa League.

Diretta Lazio Dortmund su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno online con Mediaset Play.

21:00 PSG-Manchester United (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

21:00 Chelsea-Siviglia (Champions League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite).

21:00 Barcellona-Ferencvaros (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite).

21:00 Lipsia-Basaksehir (Champions League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite).

21:00 Rennes-Krasnodar (Champions League) – Sky Sport (Canale 257 Satellite).

21:00 Ascoli-Reggiana (Serie B) – Dazn.

21:00 Chievo-Brescia (Serie B) – Dazn.

21:00 Cittadella-Pordenone (Serie B) – Dazn.

21:00 Empoli-Spal (Serie B) – Dazn.

21:00 Frosinone-Entella (Serie B) – Dazn e Dazn1.

21:00 Vicenza-Salernitana (Serie B) – Dazn.

21:00 Pisa-Monza (Serie B) – Dazn.

21:00 Reggina-Cosenza (Serie B) – Dazn.

21:00 Venezia-Pescara (Serie B) – Diretta con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.