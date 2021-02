Streaming Porto-Juventus Siviglia-Borussia Dortmund: Orario Canale TV Partite Diretta Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi mercoledì 17 febbraio 2021. Occhi puntati su Porto-Juventus e Siviglia-Borussia Dortmund andata degli ottavi di Champions League.

12:30 Olbia-Piacenza (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 251 Satellite)

13:00 Fiorentina-Atalanta (Campionato Primavera) – Sportitalia

15:00 Fano-Cesena (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Francavilla-Paganese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Sambenedettese-Imolese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Renate-Albinoleffe (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 251 Satellite)

15:00 Teramo-Potenza (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Giana Erminio-Pro Sesto (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Bisceglie-Viterbese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Ternana-Catania (Serie C) – Eleven Sports e Cusano Italia Tv

15:00 Virtus Verona-Ravenna (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Grosseto-Alessandria (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Lucchese-Pro Patria (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Perugia-Legnago (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

15:00 Turris-Palermo (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

15:00 Cagliari-Roma (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

15:00 Milan-Inter (Campionato Primavera) – Milan Tv (Visibile Su Dazn), Inter Tv (Visibile Su Dazn) e Sportitalia

17:00 Juventus-Bologna (Campionato Primavera) – Sportitalia

17:00 Sassuolo-Sampdoria (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

17:30 Novara-Livorno (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Pergolettese-Como (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 251 Satellite)

17:30 Padova-Arezzo (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

17:30 Catanzaro-Casertana (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

17:30 Pistoiese-Carrarese (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Triestina-Vis Pesaro (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Lecco-Pontedera (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Carpi-Sudtirol (Serie C) – Eleven Sports

19:00 Levante-Atletico Madrid (Liga) – Dazn

20:30 Bari-Monopoli (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

20:30 Avellino-Foggia (Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport (Canale 251 Satellite, 486 Digitale Terrestre)

21:00 Streaming Porto-Juventus (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

Giocatori da tenere d’occhio: Sergio Oliveira ha segnato tre gol per il Porto in questa stagione di UCL, con due di essi che sono arrivati dopo il 70° minuto di gioco. Nel frattempo, Álvaro Morata ha segnato sei gol con la maglia della Juventus in questa competizione. Cinque dei suoi sei gol sono arrivati nel secondo tempo.

Statistica in evidenza: il Porto è l’unica squadra in tutta la UCL che ha mantenuto la porta inviolata in tutte le partite casalinghe in questa stagione (5 GF, 0 GS).

Diretta Porto Juventus con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Streaming Siviglia-Borussia Dortmund (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite)

Giocatori da tenere d’occhio: Munir El Haddadi del Siviglia ha segnato il gol vincente contro la Huesca sabato, rendendo decisivi cinque dei suoi ultimi sei gol ufficiali, mentre otto dei suoi ultimi nove sono arrivati dopo il 60°. Anche Erling Braut Haaland del Dortmund è una minaccia sotto rete e ognuna delle sue quattro presenze in UCL in questa stagione ha visto la sua squadra superare un handicap di -1. Statistica in evidenza: dall’inizio del 2003/04, le seconde classificate spagnole dei gironi di UCL hanno superato gli ottavi in appena il 31,58% dei casi contro avversari di uno dei primi cinque campionati europei.

Diretta Siviglia-Borussia Dortmund con i canali digitali di Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Marsiglia-Nizza (Ligue 1) – Diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

21:15 Everton-Manchester City (Premier League) – Sky Sport Arena

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.