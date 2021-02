PORTO JUVENTUS Streaming TV Gratis: Dove vedere Online con Cellulare Android iPhone

Dove vedere Porto Juventus streaming gratis link senza Rojadirecta. Tutto pronto per la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League. Porto Juventus si gioca all’Estadio do Dragão di Oporto (in Portogallo) oggi mercoledì 17 febbraio 2021 alle ore 21:00 italiane

Sta per finire l’attesa per Porto-Juventus. La Uefa ha reso nota la designazione della squadra arbitrale che sarà tutta spagnola: direttore di gara Carlos Del Cerro Grande, coadiuvato dagli assistenti Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez. IV uomo José Maria Sanchez, mentre al VAR è stato designato Alejandro Hernandez, assistito dall’AVAR Ricardo De Burgos.

La Juventus non ha avuto nessuna paura in trasferta, avendo vinto sei delle sue ultime otto trasferte ufficiali, superando un handicap di -1 in cinque occasioni. Questa è un’impresa che gli uomini di Andrea Pirlo hanno raggiunto in tutte e tre le loro trasferte in questa stagione di UCL finora. Tuttavia, la Juventus ha perso ‘a zero’ due delle ultime tre trasferte nella massima serie, il che rovina questo slancio.

Porto Juventus Diretta Streaming al posto di Rojadirecta TV

Porto Juventus viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La Juventus ha raggiunto gli ottavi di finale per la settima volta consecutiva, mentre per il Porto è la quarta presenza nella fase ad eliminazione diretta nelle ultime 5 stagioni. I lusitani hanno vinto solo una delle ultime nove partite disputate agli ottavi di Champions, ma il successo è arrivato contro un’italiana: 3-1 alla Roma, nel marzo 2019, che fu eliminata.

Porto Juventus Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Porto Juventus in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Porto Juventus probabili Formazioni

Andrea Pirlo non recupera Arthur e schiera in mezzo al campo la coppia Bentancur-Rabiot, con Chiesa e McKennie sugli esterni. In difesa De Ligt e Chiellini visto il forfait di Bonucci, con Danilo e Alex Sandro terzini, mentre è out Cuadrado, vittima di una lesione al bicipite femorale contro il Napoli. Morata titolare in avanti insieme a Cristiano Ronaldo. Presenti nei convocati Dybala e Ramsey.

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafá, Mbemba, Pepe, M Sarr; J Corona, Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio; Marega, Taremi. Allenatore Sérgio Conceição.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Chiellini, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Federico Chiesa; Alcaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo.

Giocatori da tenere d’occhio: Sergio Oliveira ha segnato tre gol per il Porto in questa stagione di UCL, con due di essi che sono arrivati dopo il 70° minuto di gioco. Nel frattempo, Álvaro Morata ha segnato sei gol con la maglia della Juventus in questa competizione. Cinque dei suoi sei gol sono arrivati nel secondo tempo.

Statistica in evidenza: il Porto è l’unica squadra in tutta la UCL che ha mantenuto la porta inviolata in tutte le partite casalinghe in questa stagione (5 GF, 0 GS).

Alternative per vedere Porto Juventus in Diretta Streaming Gratis

Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

La Juventus ha vinto 11 delle ultime 13 gare di Champions, ed è anche una delle squadre che ha trovato il successo in tutte e tre le trasferte del girone: l’hanno fatto anche Barcellona (stesso gruppo della Juve), Atalanta e Chelsea.

L’unica alternativa per guardare Porto Juventus potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.

Occhio a Cuadrado che è stato il miglior assist man della prima parte della Champions League, con ben 5 passaggi vincenti durante la fase a gironi.