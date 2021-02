Porto-Juventus Canale 5: si può vedere in chiaro?

La partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League Porto-Juventus si giocherà alle ore 21:00 di mercoledì 17 febbraio 2021 allo stadio “Estádio do Dragão” (Porto). Mentre la gara di ritorno è prevista tre settimane dopo allo Stadium. I tifosi bianconeri ci stanno chiedendo se si potrà vedere il match in chiaro su canale 5: ecco di seguito la risposta.

Porto-Juventus in chiaro su Canale 5? Dove vedere la partita streaming e tv

La sfida tra Porto-Juventus sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 382 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Non è prevista copertura in chiaro su Canale 5.

Come sempre ricordiamo che la partita non si potrà vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia.

Porto Juventus probabili formazioni

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Sarr; Corona, Oliveira, Uribe, Diaz; Marega, Taremi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo.