ROJADIRECTA Stella Rossa-MILAN Braga-ROMA Granada-NAPOLI TarjetaRojaOnline: Orario Canale TV Partite Streaming Diretta Oggi.

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi giovedì 18 febbraio 2021. Occhi puntati su Stella Rossa-MILAN Braga-ROMA Granada-NAPOLI, le partite delle tre italiane impegnate in Europa League.

13:00 Empoli-Ascoli (Campionato Primavera) – Sportitalia

15:00 Feralpisalò-Modena (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Matelica-Mantova (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Lazio-Spal (Campionato Primavera) – Sportitalia

18:55 Diretta Goal Europa League – Sky Sport (Canale 251 Satellite, 486 Digitale Terrestre)

18:55 Streaming Stella Rossa-Milan (Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

Giocatori da tenere d’occhio: El Fardou Ben della Stella Rossa Belgrado ha segnato entrambi i suoi gol casalinghi in UEL nei primi 25 minuti di gioco. Nel frattempo, il capocannoniere del Milan in questa stagione di UEL, Jens Hauge, ha segnato due dei suoi tre gol nel corso della ripresa. Statistica in evidenza: l’ultima sconfitta del Milan contro lo Spezia (2-0) è stata la prima sconfitta lontano da San Siro da dicembre 2019 in poi.

Diretta Stella Rossa Milan su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:55 Streaming Braga-Roma (Europa League) – Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre)

Giocatori da tenere d’occhio: Ricardo Horta ha fatto gol nelle ultime due partite del Braga nella fase a gironi di UEL, e la sua squadra ha vinto tutte e dieci le partite finora in cui lui è riuscito a segnare, le ultime tre di esse con un risultato di 2-1. Henrikh Mkhitaryan della Roma, pronto a fare la sua 50esima presenza in UEL, ha segnato otto dei suoi 11 gol ufficiali col club in questa stagione nel corso del primo tempo. Statistica in evidenza: la Roma è imbattuta in trasferta nei sedicesimi di finale di UEL giocati in trasferta (2 vittorie, 1 pareggio) con ogni partita che ha visto lo stesso esito (vittoria/pareggio/sconfitta) sia alla fine del primo tempo che alla fine della partita.

Diretta Braga Roma su Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

18:55 Real Sociedad-Manchester United (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

18:55 Wolfsberger-Tottenham (Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Diretta Goal Europa League – Sky Sport (Canale 251 Satellite, 486 Digitale Terrestre)

21:00 Streaming Granada-Napoli (Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite), in chiaro su TV8

Giocatori da tenere d’occhio: Yangel Herrera ha segnato nel secondo tempo ben cinque dei suoi sette gol ufficiali con il Granada, incluso l’ultimo gol sabato scorso contro l’Atlético Madrid. Nel frattempo, Lorenzo Insigne ha segnato tre dei suoi ultimi quattro gol per il Napoli nei primi 31 minuti di gioco, incluso il gol decisivo su rigore nella vittoria contro la Juventus nell’ultima partita. Statistica in evidenza: solo una delle ultime undici partite ufficiali del Napoli ha visto più di un gol nel corso del secondo tempo.

Diretta Granada Napoli su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). In chiaro su TV8.

21:00 Benfica-Arsenal (Europa League) – Sky Sport (Canale 253 Satellite)

21:00 Lilla-Ajax (Europa League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite)

21:00 Antwerp-Rangers (Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite).

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e TarjetaRojaOnline Gratis non sono considerate legali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.