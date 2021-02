STELLA ROSSA MILAN Streaming info Rojadirecta TV TarjetaRojaonline Gratis: Dove vedere Online con Cellulare Android iPhone

Dove vedere Stella Rossa Milan streaming gratis link senza Rojadirecta. Tutto pronto per la partita di andata dei 16esimi di finale di Europa League. Stella Rossa Milan si gioca allo Stadio Rajko Mitic di Belgrado oggi giovedì 18 febbraio 2021 alle ore 18:55 italiane.

Sta per finire l’attesa per Stella Rossa Milan. La Stella Rossa non ha mai battuto il Milan in una partita europea, pareggiando e perdendo in quattro precedenti. L’ultimo incontro tra la Stella Rossa e il Milan è stato nell’agosto 2006 nella Champions League, con il Milan vittorioso per 1-2 con gol di Filippo Inzaghi e Clarence Seedorf. Il Milan cerca di vincere tre partite consecutive in una grande competizione europea per la prima volta dal 2008.

Stella Rossa Milan Diretta Streaming al posto di Rojadirecta TV

Stella Rossa Milan viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Stella Rossa Milan Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Stella Rossa Milan in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia.

Stella Rossa Milan probabili Formazioni

Stella Rossa (3-5-2): Borjan; Degenek, Milunović, Rodic; Ivanic, Petrovic, Sanogo, Kanga, Gaijc; Falcinelli, Ben Nabohuane. All. Stankovic.

Milan (4-2-3-1): G.

Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Meité, Bennacer; Castillejo, Krunic, Rebic; Mandzukic. All. Pioli.

Giocatori da tenere d’occhio: El Fardou Ben della Stella Rossa Belgrado ha segnato entrambi i suoi gol casalinghi in UEL nei primi 25 minuti di gioco. Nel frattempo, il capocannoniere del Milan in questa stagione di UEL, Jens Hauge, ha segnato due dei suoi tre gol nel corso della ripresa.

Statistica in evidenza: l’ultima sconfitta del Milan contro lo Spezia (2-0) è stata la prima sconfitta lontano da San Siro da dicembre 2019 in poi.

Alternative per vedere Stella Rossa Milan in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Stella Rossa Milan non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis, sono irregolari con la legge italiana.

Mario Mandzukic ha segnato due o più gol in tre partite di competizioni europee. La prima in Coppa UEFA contro l’Ajax con la Dinamo Zagabria nell’ottobre 2007 (poi contro l’Olympiacos a novembre 2014 con l’Atlético de Madrid e nell’aprile 2018 con la Juventus contro il Real Madrid, entrambi in Champions League).

L’unica alternativa per guardare Stella Rossa Milan potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.