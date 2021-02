BRAGA ROMA Streaming info Rojadirecta TV TarjetaRojaonline Gratis: Dove vedere Online con Cellulare Android iPhone

Dove vedere Braga Roma streaming gratis link senza Rojadirecta. Tutto pronto per la partita di andata dei 16esimi di finale di Europa League. Braga Roma si gioca allo Stadio “Estádio Municipal de Braga” oggi giovedì 18 febbraio 2021 alle ore 18:55 italiane.

Sta per finire l’attesa per Braga Roma. Questa sarà la prima partita europea tra queste due squadre. Il Braga ha perso l’ultima sfida nelle maggiori competizioni europee contro avversarie italiane, 1-0 in casa del Milan nella fase a gironi della Coppa UEFA 2008/09. Il Braga ha perso cinque delle ultime sei partite negli ottavi di finale di Europa League. Il Braga sarà la settima squadra portoghese diversa che la Roma affronterà nelle competizioni europee, battendo ciascuna delle altre sei almeno una volta. L’ultima trasferta contro una squadra portoghese è stata una sconfitta contro il Porto negli ottavi di finale di Champions League nel 2018/19.

Braga Roma Diretta Streaming al posto di Rojadirecta TV

Braga Roma viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (253 del digitale terrestre).

Braga Roma Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Braga Roma in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Braga Roma probabili Formazioni

Sporting Braga (3-4-2-1): Matheus; Vítor Tormena, Viana, Sequeira; Esgaio, João Novais, Al Musrati, Galeno; Piazon, Horta; Abel Ruiz. All. Carvalhal.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Cristante; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko. All. Fonseca.

Giocatori da tenere d'occhio: Ricardo Horta ha fatto gol nelle ultime due partite del Braga nella fase a gironi di UEL, e la sua squadra ha vinto tutte e dieci le partite finora in cui lui è riuscito a segnare (le ultime tre di esse con un risultato di 2-1).

Edin Dzeko della Roma, pronto a fare la sua 50esima presenza in UEL, ha segnato otto dei suoi 11 gol ufficiali col club in questa stagione nel corso del primo tempo.

Statistica in evidenza: la Roma è imbattuta in trasferta nei sedicesimi di finale di UEL giocati in trasferta (2 vittorie, 1 pareggio) con ogni partita che ha visto lo stesso esito (vittoria/pareggio/sconfitta) sia alla fine del primo tempo che alla fine della partita.

Alternative per vedere Braga Roma in Diretta Streaming Gratis

Paulo Fonseca ha allenato il Braga nel 2015/16, portandolo ai quarti di finale di Europa League. Nella stagione 2016/2017 ha invece battuto il Braga alla guida dello Shakhtar Donetsk. Wenderson Galeno dello Sporting è stato coinvolto in 11 gol in 10 partite da titolare in Europa League (tre gol, otto assist), realizzando più gol di qualsiasi altro giocatore nella competizione in questa stagione (4).

