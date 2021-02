GRANADA NAPOLI Streaming info Rojadirecta TV TarjetaRojaonline Gratis, dove vedere Diretta: Sky Live o TV8 Online?

Dove vedere Granada Napoli streaming gratis link senza Rojadirecta. Tutto pronto per la partita di andata dei 16esimi di finale di Europa League. Granada Napoli si gioca allo Stadio “Estádio Municipal de Braga” oggi giovedì 18 febbraio 2021 alle ore 21:00 italiane.

Sta per finire l’attesa per Granada Napoli. Questo è il primo incontro europeo del Granada contro il Napoli e contro un rivale italiano. Questo è il settimo turno del Napoli in una grande competizione europea contro un rivale spagnolo, superando solo uno dei sei precedenti: una vittoria complessiva per 6-1 sul Valencia nel primo turno della Coppa UEFA 1992/93.

Granada Napoli Diretta Streaming al posto di Rojadirecta TV

Granada Napoli viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. La partita viene trasmessa in chiaro in tv su TV8 (canale 8 del Digitale terrestre).

Includendo le qualificazioni, il Granada ha segnato 15 gol nelle prime sette partite nelle competizioni europee di questa stagione (6v 1p), ma da allora non ha segnato nelle ultime due (1p 1s). Il Napoli ha vinto l’andata in solo due delle ultime otto sfide di Champions League / Europa League combinate (2p 4s).

Granada Napoli Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Granada Napoli in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia.

Granada Napoli probabili Formazioni

Granada (4-2-3-1): Silva; Fourqué, Duarte, Vallejo, Carlos Neva; Gonalons, Eteki; Yangel Herrera, Montoro, Machis; Jorge Molina.

All. Martínez Penas.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.

Giocatori da tenere d’occhio: Yangel Herrera ha segnato nel secondo tempo ben cinque dei suoi sette gol ufficiali con il Granada, incluso l’ultimo gol sabato scorso contro l’Atlético Madrid. Nel frattempo, Lorenzo Insigne ha segnato tre dei suoi ultimi quattro gol per il Napoli nei primi 31 minuti di gioco, incluso il gol decisivo su rigore nella vittoria contro la Juventus nell’ultima partita.

Statistica in evidenza: solo una delle ultime undici partite ufficiali del Napoli ha visto più di un gol nel corso del secondo tempo.

Alternative per vedere Granada Napoli in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Granada Napoli non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis, sono irregolari con la legge italiana.

In Europa League in questa stagione, solo il Bayer Leverkusen (124) ha realizzato più sequenze da 10 o più passaggi del Napoli (122) e solo l’Arsenal (38) ha costruito più attacchi (sequenza con 10 o più passaggi che terminano con un tiro o un tocco nella zona opposta) rispetto agli italiani (30).

L’unica alternativa per guardare Granada Napoli potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.