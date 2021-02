FIORENTINA SPEZIA Streaming info ROJADIRECTA TV TarjetaRojaOnline Gratis, dove vedere Diretta: Sky Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Fiorentina Spezia Live Streaming Gratis senza RojaDirecta Video e TarjetaRojaOnline. Anticipo che apre la 23a giornata della Serie A 2020/21, si gioca allo stadio Franchi di Firenze oggi venerdí 19 febbraio 2021 con fischio d’inizio alle ore 18:30 ITA. Diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà?

Lo Spezia al suo esordio in Serie A ha ottenuto un risultato sconvolgente lo scorso turno battendo 2-0 la squadra che (in quel momento) era la capolista ossia l’AC Milan, vincendo partite consecutive di Serie A per la seconda volta in questa stagione. Di conseguenza, cinque delle sei vittorie in campionato hanno visto lo Spezia segnare esattamente due gol, una cosa che si è vista anche nello scontro diretto inverso (2-2).

Le tre sconfitte del Fiorentina nelle sue ultime quattro partite di Serie A (1 vittoria, incluse due sconfitte consecutive) hanno fatto deragliare le sue speranze di qualificarsi per le competizioni europee. Un segnale promettente sta però nel fatto che il Fiorentina non ha mai perso tre partite consecutive di Serie A sotto la guida dell’allenatore Ivan Jurić, anche se il fatto di aver subìto il 34,78% dei ‘gol contro’ in campionato nell’arco delle ultime quattro partite è certamente preoccupante. Questo è particolarmente vero perché l’aver subìto il gol di apertura è stato un grande problema per il Fiorentina, poiché ha perso sette delle otto partite di Serie A (1 vittoria) in cui ha subìto il primo gol.

Fiorentina Spezia viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

M’Bala Nzola, che non gioca in Serie A dall’11 gennaio, ha segnato nove reti in 13 partite, il 39% dei gol della squadra fino a quel momento – da lì in avanti lo Spezia ha segnato con sette giocatori diversi, nessuno dei quali ha realizzato più di una marcatura.

Fiorentina Spezia in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Prandelli non potrà contare ancora su Ribery che fino all’ultimo ha provato a recuperare dal problema muscolare che lo affligge da qualche settimana: per il francese si tratta della terza esclusione consecutiva. Fra i convocati manca pure l’acciaccato Barreca. Rispetto alla trasferta con la Sampdoria rientra Amrabat che ha smaltito il turno di squalifica.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Kouamé. All. Prandelli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ribery. Italiano dovrà fare a meno degli squalificati Bastoni ed Erlic, che dovrebbero essere sostituiti da Marchizza e Chabot, mentre il resto della formazione dovrebbe ricalcare quella scesa in campo nella vittoria contro il Milan, con Agudelo ancora falso nove assistito da Saponara e Gyasi. (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({}) Non è escluso che il tecnico possa aggregare alla squadra anche Piccoli e Ferrer, ormai ristabiliti dopo l’infortunio, mentre per Nzola, tornato ad allenarsi in settimana, l’obiettivo e’ la sfida interna di sabato prossimo contro il Parma. Non è escluso che il tecnico possa aggregare alla squadra anche Piccoli e Ferrer, ormai ristabiliti dopo l’infortunio, mentre per Nzola, tornato ad allenarsi in settimana, l’obiettivo e’ la sfida interna di sabato prossimo contro il Parma.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Agudelo, Saponara. All. Italiano. Squalificati: S. Bastoni, Erlic. Indisponibili: Farias, Terzi, Mattiello, Ferrer.

Giocatori da tenere d’occhio: Dušan Vlahović ha segnato il 36,36% dei gol della Fiorentina in questa stagione di campionato, con cinque dei suoi otto gol che sono arrivati nel primo tempo. Nel frattempo, Giulio Maggiore ha segnato il suo primo gol in Serie A quando ha segnato l’ultimo gol della vittoria dello Spezia contro il Milan. Nessuno dei suoi tre gol ufficiali finora è arrivato prima del 56° minuto di gioco.

Statistica in evidenza: otto delle 11 partite casalinghe della Fiorentina in Serie A hanno visto lo stesso esito (vittoria/pareggio/sconfitta) tra la fine del primo tempo e la fine della partita.

Altre forme per vedere Fiorentina Spezia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis o SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

Il giocatore dello Spezia Riccardo Saponara, un gol contro la Fiorentina in Serie A (maggio 2015, con l’Empoli), ha disputato 31 partite e segnato due gol con i viola in campionato – la prossima sarà la sua 150ª presenza nel massimo campionato.

L’unica alternativa per guardare Fiorentina Spezia potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.

Lo Spezia ha raccolto il 62,5% dei punti stagionali in trasferta (4 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte), rendendo una possibilità concreta la possibilità di ottenere, per la prima volta nella sua storia, tre vittorie consecutive nella massima serie. Inoltre, tre delle quattro sconfitte nelle trasferte di Serie A sono arrivate contro le squadre attualmente nelle prime tre posizioni, mentre il fatto che lo Spezia ha subìto il primo gol in ciascuna delle ultime due vittorie in trasferta dimostra che lo Spezia ha un certo spirito combattivo.