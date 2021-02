CAGLIARI TORINO Streaming info ROJADIRECTA TV TarjetaRojaOnline Gratis, dove vedere Diretta: Video Sky o Live DAZN?

Dove vedere Diretta Cagliari Torino Live Streaming Gratis senza RojaDirecta Video e TarjetaRojaOnline. Anticipo che apre la 23a giornata della Serie A 2020/21, si gioca allo stadio Sardegna Arena di Cagliari oggi venerdí 19 febbraio 2021 con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà?

In vista di questo proverbiale scontro retrocessione ‘da sei punti’ (tre per chi vince, tre in meno per chi perde) in Serie A, il Cagliari è senza vittorie da 15 partite di campionato (5 pareggi, 10 sconfitte) ed ha perso otto delle ultime nove partite (1 pareggio, 8 sconfitte). L’unica cosa che si salva è il fatto che sei di queste otto sconfitte abbiano visto un margine di un solo gol, con quattro di esse terminate 1-0. Eppure il calo nelle prestazioni in attacco è stato importante, con cinque delle ultime sei partite di Serie A in cui il Cagliari non è riuscito a segnare, rispetto alle sole tre nell’arco delle 16 partite precedenti!

Cagliari Torino Diretta Streaming al posto di Rojadirecta TV

Cagliari Torino viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Il centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan è il giocatore che in questo campionato ha tentato più conclusioni senza riuscire a segnare (20). Il Torino è la vittima preferita dell’attaccante del Cagliari Giovanni Simeone in Serie A: oltre a sei gol contro i granata per lui due assist vincenti; contro i piemontesi è arrivata anche la sua ultima doppietta, in ottobre.

Cagliari Torino Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Cagliari Torino in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia.

Cagliari Torino probabili Formazioni

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Walukiewicz, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. Allenatore Di Francesco. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Luvumbo, Rog, Sottil.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Zaza, Belotti. Allenatore Nicola. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Sanabria.

Giocatori da tenere d’occhio: João Pedro ha segnato tutti e cinque gli ultimi gol del Cagliari in Serie A, ed è solo il terzo giocatore nella storia del club ad averlo fatto. Nel frattempo, Andrea Belotti ha fatto gol (due) o assist (uno) in tre delle ultime quattro partite del Torino in Serie A.

Statistica in evidenza: ben 12 degli ultimi 14 scontri diretti in Serie A hanno visto entrambe le squadre riuscire a segnare, con dieci di essi che hanno visto più di 2,5 gol totali.

Alternative per vedere Cagliari Torino in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Cagliari Torino non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis o SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’attaccante del Torino Andrea Belotti ha segnato sei gol e fornito cinque assist contro il Cagliari in Serie A, solamente contro il Sassuolo (12, nove reti e tre passaggi vincenti) ha partecipato a più reti nel massimo campionato.

L’unica alternativa per guardare Cagliari Torino potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.

Solo poco più in alto rispetto ai padroni di casa, il Torino è stato una squadra ostinata, pareggiando otto delle ultime dieci partite di Serie A (1 vittoria, 8 pareggi, 1 sconfitta), incluse cinque partite consecutive. A dispetto della posizione in classifica, il Torino resta l’unica squadra di SA che ancora deve subire gol nei primi dieci minuti di gioco, anche se ha subìto dopo il 75° minuto ben 12 dei “gol contro” in Serie A (un record alto in campionato).