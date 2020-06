CAGLIARI TORINO Streaming Gratis Link, dove vederla: DAZN o Sky?

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Cagliari Torino Streaming Gratis senza Rojadirecta: si affrontano oggi sabato 27 giugno 2020 alle ore 19:30 per la 28a giornata di Serie A.

Cagliari Torino ⚽ scendono in campo per la 28esima giornata di Serie A. I sardi vengono dall’ottimo successo di Ferrara sulla SPAL, colto proprio sul fischio finale grazie al gol di Simeone e che ha consentito loro di salire a 35 punti in classifica. Stesso punteggio per i granata, usciti con i 3 punti in tasca dalla sfida casalinga con l’Udinese dopo il gol di Belotti, saliti a 31 punti e pronti a ricercare nella fase finale di stagione le soddisfazioni raccolte nella prima parte di campionato.

Dove vedere Cagliari Torino Live Streming Gratis Link e Diretta TV senza Rojadirecta.

Cagliari Torino ⚽ viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite, 485 Digitale Terrestre) e con il servizio a pagamento (per coloro che sono

abbonati) di

Il Cagliari è tornato alla vittoria sul campo della SPAL dopo 4 sconfitte consecutive, e più in generale dopo una striscia di 12 gare senza successi; anche il Torino veniva da un periodo nero, con 7 partite senza successi di cui ben 6 sconfitte di fila ed il pareggio interno col Parma alla ripresa dopo lo stop per il coronavirus.

Partita Cagliari Torino ⚽ live streaming disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Cagliari Torino non viene trasmessa in chiaro.