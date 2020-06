BRESCIA GENOA Streaming Link info ROJADIRECTA Gratis su Cellulare, dove vederla: DAZN o Sky?

Brescia Genoa Streaming Gratis: dove vederla senza Rojadirecta. Si affrontano oggi sabato 27 giugno 2020 alle ore 17:15 per la 28a giornata di Serie A Brescia Genoa.

E’ una sfida salvezza nel senso più pieno del termine quella che va in scena oggi tra Brescia Genoa ⚽, match valido per la 28esima giornata di Serie A. I lombardi hanno ricominciato bene dopo la sosta forzata di oltre tre mesi pareggiando a Firenze nello scorso turno di campionato, ma i punti da recuperare sulla quota salvezza sono ancora tanti, ben 7. I liguri, che occupano proprio il quartultimo posto, invece sono usciti seccamente sconfitti dal match casalingo col Parma, 1-4 il finale.

Dove vedere Brescia Genoa Live Streming Gratis Link e Diretta TV senza Rojadirecta.

Brescia Genoa ⚽ viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite, 485 Digitale Terrestre) e con il servizio a pagamento (per coloro che sono abbonati) di streaming online SkyGo.

Brescia profeta in patria solo una volta in tutto il campionato, nel 3-0 al Lecce della 16esima giornata: nelle altre 12 partite, 3 pareggi e ben 9 sconfitte; il Genoa viene da due vittorie consecutive in trasferta, colte prima dello stop al campionato, a Bologna per 0-3 e a San Siro col Milan, già a porte chiuse, col finale di 1-2.

Partita Brescia Genoa ⚽ live streaming disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Brescia Genoa non viene trasmessa in chiaro.