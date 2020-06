ROJADIRECTA Lazio-Fiorentina Brescia-Genoa Cagliari-Torino, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi 27 Giugno 2020

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di sabato 27 giugno 2020, dove spiccano Lazio-Fiorentina, Brescia-Genoa, Cagliari-Torino, per la 28esima giornata di Serie A.

13:30 Aston Villa-Wolverhampton (Premier League – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

14:00 Athletic-Maiorca (Liga) – DAZN.

15:30 Diretta Goal Bundesliga – Sky Sport Uno.

15:30 Wolfsburg-Bayern (Bundesliga) – Sky Sport Football.

16:00 Leeds United-Fulham (Championship) – DAZN.

17:00 Celta-Barcellona (Liga) – DAZN.

17:15 Diretta Brescia-Genoa (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Brescia profeta in patria solo una volta in tutto il campionato, nel 3-0 al Lecce della 16esima giornata: nelle altre 12 partite, 3 pareggi e ben 9 sconfitte; il Genoa viene da due vittorie consecutive in trasferta, colte prima dello stop al campionato, a Bologna per 0-3 e a San Siro col Milan, già a porte chiuse, col finale di 1-2.

Diretta Brescia Genoa ⚽ con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

17:30 Pianese-Pergolettese (Playout Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Arzignano-Imolese (Playout Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Rende-Picerno (Playout Serie C) – Eleven Sports.

18:30 Norwich City-Manchester United (Fa Cup) – DAZN.

18:30 Fano-Ravenna (Playout Serie C) – Eleven Sports.

19:00 Bisceglie-Sicula Leonzio (Playout Serie C) – Eleven Sports.

19:30 Diretta Cagliari-Torino (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Il Cagliari è tornato alla vittoria sul campo della SPAL dopo 4 sconfitte consecutive, e più in generale dopo una striscia di 12 gare senza successi; anche il Torino veniva da un periodo nero, con 7 partite senza successi di cui ben 6 sconfitte di fila ed il pareggio interno col Parma alla ripresa dopo lo stop per il coronavirus.

Diretta Cagliari Torino ⚽ con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

19:30 Osasuna-Leganes (Liga) – DAZN.

20:00 Olbia-Giana Erminio (Playout Serie C) – Eleven Sports.

20:30 Valerenga-Viking (Tippeligaen) – Eurosport 1.

20:45 Ternana-Juventus U23 (Finale Coppa Italia Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports.

21:45 Diretta Lazio-Fiorentina (Serie A) – DAZN e DAZN1.

La Lazio ha interrotto a Bergamo, con la sconfitta per 3-2 per mano dell’Atalanta, una striscia di 4 vittorie consecutive, e più in generale una serie positiva di 21 partite senza mai conoscere il gusto amaro degli 0 punti; sono 3 i pareggi consecutivi della Fiorentina: due prima della sosta forzata, con Milan ed Udinese, e l’ultimo nello scorso turno di campionato col Brescia.

Diretta Lazio Fiorentina ⚽ con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

22:00 Atletico Madrid-Alaves (Liga) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.