JUVENTUS LECCE Streaming Facebook YouTube? Dove vederla GRATIS TV: Diretta Sky o DAZN?

Dove vedere Diretta Juventus Lecce Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta: Video Serie A 28a giornata. Alle ore 21:45 italiane di venerdì 26 giugno 2020, si gioca Juventus-Lecce ⚽ in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match.

Juventus Lecce Streaming, presentazione match.

La 28a giornata di Serie A si apre con la sfida tra Juventus-Lecce ⚽. I bianconeri hanno sfruttato positivamente la ripresa del campionato dopo lo stop causa Covid, vincendo a Bologna e portando il vantaggio sulla Lazio a +4 a seguito della sconfitta dei biancocelesti in quel di Bergamo. Il Lecce, ora diciottesimo, è apparso sottotono nel match casalingo col Milan, perso 1-4 e nel quale i salentini non hanno mai mostrato di essere in condizione di poter far propri i 3 punti in palio. Arbitro Piccinini.

Juventus Lecce Live Streaming Gratis Link e Diretta TV.

Juventus-Lecce ⚽ viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La Juventus ha vinto fin qui 12 partite sulle 13 giocate in casa, segnando 31 gol a fronte di 10 reti subite: unico pareggio il 2-2 col Sassuolo del 1 dicembre scorso. Il Lecce meglio in trasferta che in casa nelle prime 27 partite: 14 punti contro gli 11 fatti in Puglia il bottino, con l’ultima vittoria colta a Napoli il 9 febbraio scorso.

La partita sarà disponibile in streaming live su Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Le formazioni di Juventus Lecce che speriamo di vedere in campo.

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.non viene trasmessa

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Ramsey; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri . Squalificati: Danilo. Indisponibili: Alex Sandro, Demiral, De Sciglio, Khedira.

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Babacar. Allenatore Liverani. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Deiola, Dell’Orco, Farias, Lapadula, Majer.

Alternative per vedere Juventus Lecce in diretta live streaming gratis invece di Rojadirecta.



Altre forme per vedere Juventus-Lecce ⚽ non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Juventus Lecce potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.