ROJADIRECTA Bologna-Juventus Lecce-Milan Fiorentina-Brescia, dove vedere Partite Streaming Gratis Oggi Online.

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di lunedì 22 giugno 2020, dove spiccano Bologna-Juventus Lecce-Milan e Fiorentina-Brescia per la 27a giornata di Serie A.

19:30 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

19:30 Diretta Lecce-Milan (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Il Milan ha perso solo due delle 31 sfide di Serie A contro il Lecce; completano il parziale 18 successi rossoneri e 11 pareggi. L’unico successo interno del Lecce contro il Milan in Serie A risale all’aprile 2006 (1-0 con gol di Konan) – ben sette delle ultime 10 sfide in casa dei pugliesi sono terminate in parità.

Diretta Lecce-Milan ⚽ con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

19:30 Diretta Fiorentina-Brescia (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre).

Cinque delle nove sfide giocate in Serie A negli anni 2000 tra Fiorentina e Brescia sono terminate in parità; la squadra viola ha vinto tre partite in questo parziale, un successo invece per le rondinelle. Tra le squadre attualmente nella competizione, il Brescia è quella contro cui la Fiorentina ha vinto in percentuale più incontri casalinghi: il 78%, 14 su 18 (2N, 2P).

Diretta Fiorentina-Brescia ⚽ con i canali digitali di Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

19:30 Villarreal-Siviglia (Liga) – DAZN e DAZN1.

21:00 Manchester City-Burnley (Premier League) – Sky Sport Football.

21:45 Diretta Bologna-Juventus (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

La Juventus ha perso solo una delle ultime 34 partite di Serie A contro il Bologna (24V, 9N): 0-2 nel febbraio 2011, con Alberto Malesani sulla panchina rossoblù. La Juventus ha vinto 12 delle ultime 13 sfide di Serie A contro il Bologna (1N), tenendo la porta inviolata ben otto volte nel parziale (cinque le reti incassate nel periodo). Tra le squadre affrontate almeno 10 volte in casa in Serie A, la Juventus è quella contro cui il Bologna ha perso in percentuale più gare interne nel massimo campionato (43% – 31/72).

Diretta Bologna-Juventus ⚽ con i canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

22:00 Leganes-Granada (Liga) – DAZN.

Diretta Leganes-Granada ⚽ con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.