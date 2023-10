Lazio Fiorentina Streaming TV Gratis, dove vederla Online: Video DAZN o SKY Live?

Dove vedere Diretta Lazio-Fiorentina Streaming. Alle ore 20:45 italiane di oggi lunedì 30 ottobre 2023, per la ultima partita della 10a giornata di Serie A, la Lazio di Maurizio Sarri (nona in classifica con 13 punti) riceve la visita, allo stadio Olimpico di Roma, della Fiorentina di Vincenzo Italiano che attualmente si trova in 5a posizione con soli 17 punti guadagnati dietro al Napoli (18) che ieri sera ha pareggiato in casa contro il Milan.

Lazio e Fiorentina si sfidano nella decima giornata di Serie A. La Lazio cerca di riprendersi dopo la sconfitta in Europa League e ha l’obiettivo di risalire la classifica. La Fiorentina arriva a Roma con una posizione migliore in classifica, ma deve evitare di perdere terreno. Chi vincerà oggi la sfida tecnica odierna tra Sarri e Italiano? Di seguito le informazioni per vedere Lazio-Fiorentina streaming gratis e diretta video tv.

Le probabili formazioni di Lazio-Fiorentina



Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, si aspetta una risposta dalla sua squadra dopo la sconfitta contro il Feyenoord in Champions League. Sarri è arrabbiato per i due gol subiti nel primo tempo e preoccupato per la tendenza della squadra a perdere concentrazione per brevi periodi. Nonostante la sconfitta, la Lazio ha avuto buoni risultati nelle ultime otto partite, ma Sarri si aspetta comunque una performance migliore.

La Fiorentina, avversaria della Lazio, ha vinto solo una delle ultime 13 partite tra le due squadre, ma ha dimostrato buone prestazioni nelle trasferte, ottenendo dieci punti nelle prime cinque partite. La squadra viola ha acquisito fiducia dopo la vittoria in Europa Conference League, ma ha avuto difficoltà a segnare in trasferta negli scontri diretti con la Lazio.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagli. Allenatore Maurizio Sarri.

A disposizione in panchina: Sepe, Mandas, Gila, Pellegrini, Hysaj, Vecino, Rovella, Guendouzi, Basic, Isaksen, Immobile, Pedro. Indisponibili: Casale. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Beltran. Allenatore Vincenzo Italiano.

A disposizione in panchina: Christensen, Ranieri, Comuzzo, Pierozzi, Mina, Maxime Lopez, Amatucci, Mandragora, Infantino, Barak, Sottil, Nzola, Brekalo, Kouamé. Indisponibili: Castrovilli, Dodò, Kayode. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Matteo Marcenaro della sezione di Genova.

La Lazio ha vinto le due ultime partite disputate in casa nel campionato di calcio, eguagliando così il numero di vittorie delle sei partite precedenti giocate in casa nella Serie A (2 pareggi, 2 sconfitte). Se riuscissero ad ottenere una terza vittoria consecutiva nel proprio stadio, raggiungerebbero un risultato che non si verifica dallo scorso aprile.

Lazio-Fiorentina in TV, dove la fanno vedere?

Lazio-Fiorentina in tv con DAZN (presente anche su TimVision), Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Calcio (canali 202 e 249), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

La Fiorentina ha perso contro l’Empoli, interrompendo una serie di cinque partite consecutive in cui aveva segnato gol. La squadra aveva segnato in media 2.4 gol a partita durante questa serie. L’ultima volta in cui la Fiorentina non aveva segnato in due partite di fila in Serie A è stata nel gennaio 2023, contro Roma e Torino.

Lazio-Fiorentina Streaming Gratis in Italiano

Lazio-Fiorentina streaming gratis per gli abbonati con Sky Go e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Lazio ha vinto sei delle ultime dieci partite di Serie A contro squadre nelle prime cinque posizioni in classifica. Tuttavia, ha perso le ultime due sfide contro Juventus e Milan. Non ha subito tre sconfitte consecutive in questo tipo di partite dal mese di aprile 2021.

La partita è disponibile anche con NOW, il servizio streaming on demand di Sky: sarà sufficiente acquistare il ticket “Sport” prima di selezionare la diretta del match dalla programmazione. Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Lazio-Fiorentina non sarà disponibile in alternativa con Rojadirecta Live Streaming in quanto è illegale e non si può usare perchè, oltrettutto, oscurata.