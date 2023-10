Europa al prossimo Mondiale per Club: possibili cambiamenti nel criterio di qualificazione

Chelsea, Real Madrid e Manchester City sono già certi, ma chi rappresenterà l’Europa al prossimo Mondiale per Club? La Gazzetta dello Sport riporta che è ancora tutto da decidere e che potrebbe esserci un cambiamento nel criterio di qualificazione imposto per il Vecchio Continente.

La Fifa sta ancora valutando questa decisione, ma potrebbe favorire la Juventus, impedendo a Milan e Napoli di superarla. Attualmente, l’Europa ha diritto a dodici dei trentadue posti disponibili, di cui quattro sono garantiti ai vincitori delle ultime edizioni della Champions League e gli altri vengono assegnati in base al ranking stilato dalla Uefa. Questo sistema prevede punti per le vittorie, i pareggi e la partecipazione alle varie fasi della competizione.

Questo garantirebbe la qualificazione dell’Inter e della Juventus, mentre Milan e Napoli sono ancora in lotta per superare i bianconeri grazie ai punti ottenuti nei gironi e nella fase a eliminazione diretta. Tuttavia, si sta pensando di cambiare i criteri, premiando di più le vittorie e eliminando i bonus legati ai passaggi di turno. Questo farebbe salire la Juventus a 52 punti, mentre Milan e Napoli salirebbero rispettivamente a 39 e 38 punti.

Questa modifica favorirebbe la Juventus, che recupererebbe una posizione in classifica e sarebbe difficile da superare per Milan e Napoli. Considerando la situazione attuale delle due squadre in Europa e l’impossibilità di guadagnare punti attraverso i passaggi di turno, sarebbe più complicato recuperare il distacco accumulato in precedenza.

Inoltre, potrebbe esserci un cambio anche per quanto riguarda la Spagna, con il Barcellona che prenderebbe il posto dell’Atletico Madrid. Il resto della situazione rimarrebbe invariato, con il Bayern Monaco in testa davanti al Paris Saint Germain, all’Inter, al Borussia Dortmund e al Porto.

Tutto è ancora in divenire, considerando che la Champions League è ancora in corso. Tuttavia, qualunque sia la decisione della Fifa, sarà una corsa avvincente fino alla finale del 1 giugno a Wembley.