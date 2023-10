Roma-Lecce: Paulo Dybala disponibile e chiede Matrimonio a Oriana. Deferimento Mou?

Paulo Dybala è l’unica nota positiva per Mourinho, poiché è tornato disponibile dopo un infortunio. La Roma sta affrontando numerosi infortuni e squalifiche, ma spera che Dybala possa segnare contro il Lecce (in programma all’Olimpico domenica 5 novembre alle 18) come ha fatto nella scorsa stagione.

Mourinho rischia il deferimento

Nel frattempo, Mourinho potrebbe essere deferito in seguito alle sue dichiarazioni sull’arbitraggio. Dichiarazioni che non possono rientrare nel dispositivo del Giudice Sportivo, che decide solo sugli eventi accaduti in campo, ma che potrebbero spingere la Procura Federale ad aprire un fascicolo potenzialmente considerato “lesivo” dalla giustizia sportiva e che poi potrebbe portare a un deferimento del tecnico.

Dybala ha chiesto il matrimonio alla fidanzata Oriana

Paulo Dybala e Oriana Sabatini, dopo 5 anni di fidanzamento, hanno annunciato il loro imminente matrimonio su Instagram. Dybala è anche vicino al ritorno in campo dopo un periodo di inattività a causa di un infortunio.