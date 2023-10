Serie A: Juventus senza Danilo (infortunato) per la sfida contro la Fiorentina

La Juventus, che quest’anno è impegnata solamente in Serie A e in Coppa Italia, farà visita alla Fiorentina per la 11a giornata di campionato, partita in programma domenica 5 novembre alle ore 20:45 italiane, senza il suo capitano Danilo Luiz da Silva, noto semplicemente come Danilo.

La Juventus sperava di poter contare sul rientro di Danilo al centro della difesa nella partita contro la Fiorentina, ma il difensore brasiliano non si è ancora ripreso da un’infortunio e non sarà disponibile. La squadra ha gestito l’emergenza senza subire gol grazie alle buone prestazioni di Gatti e Rugani.

Non è ancora chiaro quando Danilo potrà tornare in campo, ma il suo recupero sarà monitorato quotidianamente. La Juventus potrebbe optare per un decorso più conservativo considerando anche la pausa per le partite internazionali.