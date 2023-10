BOLOGNA VERONA Streaming Gratis TV, dove vedere Coppa Italia Video Online: RAI, SKY o Canale 20?

Dove vedere Bologna-Verona Streaming Gratis Online. 16esimi di finale della Coppa Italia 2023-2024: Il Bologna riceve il Verona nella sfida a eliminazione diretta in programma oggi martedì 31 ottobre 2023, allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Il fischio d’inizio della gara, che sarà la 6ª in Coppa Italia fra le due formazioni, è in programma alle ore 21 italiane.

La squadra di Thiago Motta si scontra con il Verona di Marco Baroni nelle fasi a eliminazione diretta della Coppa Italia. La squadra che vincerà questa partita al Dall’Ara affronterà l’Inter negli ottavi di finale. Il Bologna ha eliminato il Cesena (2-0) nei trentaduesimi, mentre il Verona ha vinto contro l’Ascoli (3-1).

Tra le due squadre, nelle 5 partite precedenti in Coppa Italia, il Bologna ha sempre sconfitto il Verona: 4 volte nei tempi regolamentari e una volta nei tempi supplementari, nella prima sfida del 13 novembre 1963.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la partita verrà decisa dai tempi supplementari e, se il punteggio rimane invariato, si procederà ai calci di rigore. Scopriamo insieme dove vedere Bologna-Verona streaming e tv e le probabili formazioni.

Bologna-Verona in tv e streaming, ecco dove



Bologna-Verona in diretta tv in chiaro sul canale Mediaset 20 (numero 20 del digitale terrestre) e quindi in streaming gratis onine sula piattaforma Mediaset Infinity. grazie alla quale potrai utilizzare pc o notebook e con tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad.

Bologna-Verona Diretta Live: ecco le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo



BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Bonifazi, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Karlsson; Van Hooijdonk. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione in panchina: Bagnolini, Skorupski, Corazza, Lykogiannis, Aebischer, Ferguson, Urbanski, Ndoye, Saelemaekers, Zirkzee.

VERONA (3-5-2): Montipò; Amione, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Hongla, Suslov, Serdar, Lazovic; Saponara, Cruz. Allenatore: Baroni. A disposizione in panchina: Perilli, Chiesa, Terracciano, Coppola, Folorunsho, Charlys, Tchatchoua, Doig, Kallon, Joselito, Ngonge, Bonazzoli, Mboula, Djuric, Henry.

ARBITRO: Dionisi di L’Aquila.