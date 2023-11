Juventus, perdite di 75 MLN fino al 2023: Exor copre con un aumento di capitale

75 milioni di euro, questa è l’ammontare delle perdite della Juventus fino al 30 settembre 2023. Il club bianconero ha reso noto queste informazioni in un comunicato, che segue quello del 6 ottobre, in cui si specificava che il primo trimestre del 2023/24 si sarebbe concluso “con perdite superiori a un terzo del capitale sociale”.

Inoltre, la proprietà della Juventus, Exor, ha effettuato il primo aumento di capitale con un versamento iniziale di 80 milioni di euro, al fine di rafforzare la struttura finanziaria della Società. Questo è solo la prima parte di un totale di 200 milioni di euro annunciati in precedenza.

“La Juventus ribadisce di aver sempre operato nel rispetto delle leggi e delle norme che riguardano la redazione dei rapporti finanziari, in conformità con i principi contabili e le pratiche internazionali dell’industria del calcio”.

Le osservazioni fatte dalla società di revisione si basano su interpretazioni contabili e valutazioni che la Juventus non condivide, considerando anche le indagini legali e contabili svolte dalla Società con il supporto dei propri consulenti e degli esperti legali e contabili acquisiti. Le relazioni di revisione sono allegate al comunicato stampa.

